Tempo di iniziare pensare alle vacanze. Al mare o i montagna poco cambia: ci sono alcune app per smartphone e tablet Android e per iPhone e iPad, che si rivelano irrinunciabili. Possono servire per effettuare prenotazioni, per chiamare e navigare in Internet, per individuare le connessioni Wi-Fi, per organizzare il viaggio e il soggiorno.

Around Me. Consente agli utenti di trovare i punti di interesse come ristoranti, alberghi, teatri, parcheggi e ospedali più vicini.

Booking Now. Caratteristica centrale è la formula del miglior prezzo garantito: le strutture inserite al momento dell’accordo firmano un contratto dove viene assicurato il miglior prezzo al sito.

CrowdRoaming. Azzera i costi di connessione in roaming sfruttando le reti web delle città estere: attivando l’applicazione il proprio dispositivo cerca in automatico gli smartphone con una connessione Internet locale che hanno installato l’app e hanno una parte di connettività inutilizzata.

Free Wi-Fi Finder. Consente di trovare le reti Wi-Fi gratuite più vicine in 144 nazioni.

Hipmunk. Permette di prenotare voli e hotel e una delle opzioni è la possibilità di vedere se la struttura scelta si trova nelle vicinanze delle zone più calde per la vita notturna, come ristoranti e locali alla moda.

Kayak. Permette di confrontare le offerte su viaggi aerei, hotel e noleggi auto, oltre a dare la possibilità di verificare la puntualità dei voli e di prenotare alberghi last minute.

Menodidieci. Mette a disposizione una mappa che indica tutti i posti nei dintorni in cui mangiare a pranzo e a cena con meno di 10 euro.

Momondo. Permette di mettere a confronto migliaia di voli da centinaia di agenzie di viaggio e compagnie aeree, comparando i prezzi e mostrando quelli più vantaggiosi.

Moovit. Consente di sfruttare al meglio i mezzi pubblici ottimizzando i tempi di transito in oltre 400 città.

Nuok. Permette di trovare i posti assolutamente da vedere, le gallerie d’arte e i musei di fotografi a più cool o dove mangiare la miglior pizza nelle vicinanze.

RoamAside. Consente di effettuare chiamate internazionali tramite collegamento Wi-Fi a prezzi più bassi rispetto a quelli standard. A disposizione degli utenti c’è una mappa con oltre 220 mila punti Wi-Fi gratuiti in tutto il mondo.

Tripadvisor. Permette di prenotare hotel, case vacanza, ristoranti e voli sfruttando inoltre le recensioni degli altri viaggiatori.

Skyscanner. Consente di cercare il volo con partenza dallo scalo più vicino. Basta dare un’occhiata alla mappa del mondo per vedere quali destinazioni sono più economiche da raggiungere in quel momento.