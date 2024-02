Gli assistenti vocali offerti da Google, Microsoft e Samsung sono diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana nel mondo hi-tech, fornendo non solo informazioni utili ma anche momenti di intrattenimento. Ci sono momenti in cui preferiamo disattivarli o evitare che si attivino senza una richiesta esplicita da parte nostra. Per disattivare temporaneamente gli assistenti vocali e impedire loro di ascoltare le nostre conversazioni, è necessario seguire una procedura specifica per ciascun assistente vocale.

Come disattivare Cortana su Windows

Cortana, l’assistente vocale integrato in Windows 10 e Windows 11, offre agli utenti la possibilità di interagire sia tramite comandi vocali che tramite ricerca testuale. Utilizzando il comando vocale “Ehi Cortana”, è possibile accedere alle funzionalità vocali, mentre la ricerca testuale consente di visualizzare il contenuto cloud tramite Windows Search e di consultare la cronologia delle attività direttamente dalla homepage di Cortana.

Per disattivare le funzionalità vocali di Cortana, è necessario seguire una serie di passaggi precisi. Inizialmente, è possibile accedere alle impostazioni di Cortana selezionando l’icona Cortana nella barra delle applicazioni, quindi cliccare sui tre punti verticali nell’angolo in alto a sinistra dell’app Cortana e selezionare “Impostazioni”. Successivamente, bisogna navigare fino alla voce “Tasti di scelta rapida” e spostare la levetta da ON a OFF accanto a “Tasti di scelta rapida”. Dopo aver riavviato il PC, è necessario riaprire Cortana, cliccare sui tre puntini e selezionare nuovamente “Impostazioni”. Infine, è possibile disabilitare l’attivazione vocale selezionando prima “Attivazione vocale” e poi “Autorizzazioni attivazione vocale”, e disattivando l’opzione “Consenti a Cortana di rispondere alla parola chiave Cortana”.

Per disabilitare la ricerca testuale, è richiesto un procedimento più complesso. È necessario premere contemporaneamente i tasti Win + R per aprire il pannello Esegui e digitare “regedit”, quindi premere Invio per accedere all’Editor del registro di sistema. Da qui, è possibile navigare fino al percorso del file di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows e creare una nuova chiave denominata “Windows Search”. Successivamente, bisogna creare una nuova chiave DWORD all’interno della cartella Windows Search e rinominarla “AllowCortana”, impostando il valore su 0. Infine, è necessario riavviare il PC per applicare le modifiche.

Come disattivare Bixby sui device Samsung

Samsung dispone del suo assistente personale integrato chiamato Bixby. Per attivare Bixby, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione del dispositivo per alcuni secondi. Tuttavia, la procedura per disattivarlo è più articolata.

Per disattivare Bixby, è necessario seguire una serie di passaggi. Inizialmente, è possibile aprire la tendina delle notifiche trascinando lo schermo dall’alto verso il basso. Successivamente, espandere la stessa tendina delle notifiche trascinando il dito sullo schermo verso il basso. Quindi, toccare l’icona del bottone di accensione e selezionare “Impostazioni tasto laterale” nel menu di alimentazione. In questa schermata, sotto la sezione “Due tocchi”, è necessario deselezionare l’opzione “Apri Bixby” e scegliere tra le opzioni “Avvio rapido fotocamera” o “Apri l’applicazione”.

Successivamente, sotto la sezione “Pressione prolungata”, deselezionare l’opzione “Attiva Bixby” e selezionare “Menu Spegnimento”. Infine, è possibile toccare la freccia in alto a sinistra per tornare indietro e verificare che, premendo prolungatamente il tasto di accensione o effettuando due tocchi rapidi su di esso, l’assistente vocale Samsung non si attivi, come invece avveniva in precedenza senza aver seguito questa procedura.

Come disattivare Google Assistant

Anche Google Assistant richiede una procedura specifica per la sua disattivazione. Per iniziare, dopo aver aperto l’app Google, è necessario fare clic sull’icona rotonda in alto a destra che mostra la foto del proprio Profilo. Successivamente, si deve selezionare “Impostazioni” e quindi “Assistente Google”. Da qui, toccare “Generali” e spostare la levetta da “On” a “Off” accanto a “Assistente Google”.

Anche se su alcuni dispositivi Android non è possibile disattivare completamente l’assistente vocale di Google, sono disponibili altre opzioni pratiche. È possibile, ad esempio, disattivare il comando “OK Google” o “Hey Google” per impedire all’assistente di ascoltare la voce dell’utente e attivarsi solo quando vengono ripetute tali esortazioni ben note.

I passaggi da seguire sono semplici e schematici: aprire l’app Google, fare clic sull’icona rotonda in alto a destra con la foto del Profilo, selezionare “Impostazioni”, quindi “Voce”, scegliere “Voice Match” e spostare la levetta da “On” a “Off” accanto a “OK Google”. Allo stesso modo, è possibile disattivare lo stesso comando per Google Maps e Android Auto.