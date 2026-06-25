siano analoghe o prossime a quelle già impiegate dai sistemi precedenti, la sensibilità della popolazione è cresciuta, spingendo gli organi scientifici e sanitari ad intervenire per fornire dati solidi e aggiornati. È quindi essenziale chiarire

Come funzionano le antenne 5G: tecnologia, limiti normativi e monitoraggio

Le antenne della rete 5G sono progettate per consentire trasmissioni a velocità elevate e latenza ridotta, sfruttando sia frequenze già note (ad esempio 700 MHz e 3,7 GHz) sia bande nuove come le onde millimetriche (26–28 GHz). Queste infrastrutture includono componenti come gNB (next generation Node-B), capaci di gestire una mole crescente di dispositivi grazie a tecnologie avanzate tra cui beamforming e MIMO. La densificazione delle antenne porta a una copertura superiore del territorio, riducendo al contempo la potenza necessaria per la trasmissione dei segnali da parte dei dispositivi connessi.

Dal punto di vista regolatorio, la normativa italiana fissa limiti di esposizione tra i più severi in Europa: 15 V/m mediati su 24 ore, rispetto ai valori europei (36–61 V/m). Ogni installazione deve seguire una procedura tecnica che prevede:

valutazioni di impatto ambientale e delle radiazioni da parte degli enti locali;

autorizzazioni del Comune e delle ASL territoriale;

controlli delle ARPA prima e dopo l’attivazione per verificare il rispetto dei limiti.

Le metriche utilizzate per monitorare l’esposizione comprendono l’intensità del campo elettromagnetico (EMF), la densità di potenza (PD) e il tasso di assorbimento specifico (SAR). La presenza di un sistema di monitoraggio trasparente e aggiornato permette alle autorità di garantire che gli impianti 5G operino all’interno di margini ritenuti sicuri per la popolazione, favorendo così una gestione responsabile dell’innovazione digitale.

Cosa dice la ricerca scientifica su onde elettromagnetiche, esposizione e rischi biologici

La vasta letteratura scientifica esistente descrive i campi elettromagnetici del 5G come “non ionizzanti”, ossia privi dell’energia necessaria a spezzare i legami chimici del DNA. Gli studi più recenti confermano che l’effetto documentato delle onde radio è di tipo termico, ovvero un lieve e localizzato incremento della temperatura nei tessuti esposti, controllato dai limiti di legge. Progetti condotti presso la Swinburne University e da gruppi di ricerca italiani hanno esaminato l’interazione delle frequenze 5G con cellule umane (fibroblasti, cheratinociti, neuroblastoma), utilizzando metriche SAR e PD in linee sperimentali reali. Questi studi non hanno riscontrato né aumenti significativi di radicali liberi (ROS) né danni strutturali sul DNA, anche confrontando variazioni nelle modalità dei segnali, inclusa l’alta frequenza delle onde millimetriche.

La ricerca non ha individuato alterazioni nella vitalità cellulare, nella risposta allo stress ossidativo o nella capacità di riparazione del DNA dopo esposizione controllata a 3,5 GHz e a 26,5 GHz. Anche quando le cellule sono state contemporaneamente sottoposte ad agenti chimici dannosi, l’interazione con le onde elettromagnetiche 5G non ha intensificato gli effetti nocivi attesi. Tali risultati sono stati verificati attraverso controlli di laboratorio e sensori di monitoraggio in tempo reale, a garanzia della validità delle sperimentazioni.

La maggioranza degli studi, raccolti e valutati anche dal database EMF-Portal e dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, non ha rilevato effetti avversi significativi su ampia scala. Va comunque sottolineato che le valutazioni riguardano esposizioni acute/in vitro: la scienza raccomanda indagini prolungate su esposizioni croniche e popolazioni sensibili per completare il quadro, tenendo comunque fede al principio di precauzione adottato dalle normative attuali.

5G e cancro: analisi delle evidenze epidemiologiche e degli studi su tumori e DNA

I timori circa una possibile relazione tra tecnologie radio e tumori hanno radici nei primi studi su radiofrequenze e salute. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come “possibilmente cancerogeni per l’uomo” (gruppo 2B), valutando una limitata evidenza epidemiologica per neoplasie cerebrali in utilizzatori assidui di telefoni cellulari. Questa categoria si applica quando la prova di rischio non appare sufficiente a stabilire un nesso causale certo. Effetti cancerogeni sono stati rilevati in ratti da laboratorio esposti a livelli di campo molto superiori a quelli ambientali; lo stesso studio dell’Istituto Ramazzini (2018) ha utilizzato esposizioni a 50 V/m, ben oltre i limiti residenziali italiani (15 V/m). Nessuno di questi studi ha utilizzato segnali tipici del 5G.

Ricerche più aggiornate, incluse le revisioni sistematiche condotte dopo il 2020, non hanno identificato incrementi dell’incidenza di tumori cerebrali in popolazioni esposte ai livelli ambientali di radiofrequenze tipici del 5G. Le frequenze di banda millimetrica penetrano solo nei primi strati della pelle, senza raggiungere organi profondi. Esperimenti in vitro e su animali non hanno prodotto né mutazioni genetiche né interferenze nei meccanismi di riparazione del DNA riconducibili ai campi non ionizzanti, entro i limiti consentiti. L’OMS e l’ISS segnalano che la ricerca su 5G e tumori è ancora oggetto di aggiornamento, inserendo l’argomento fra le priorità del prossimo ciclo di valutazione IARC (2025–2029).

Meccanismo Osservazioni negli studi recenti Rischio carcinogenesi No incremento evidenziato nei contesti reali entro limiti di legge Danni al DNA Non osservati effetti genotossici o mutageni in condizioni realistiche Effetti termici Totale gestione dei rischi tramite limiti e normativa

Differenze tra esposizione da antenne e da dispositivi personali: rischi reali e percepiti

Una delle distinzioni chiave quando si valutano le esposizioni elettromagnetiche riguarda la fonte: le antenne fisse rappresentano sorgenti ambientali a bassa intensità, mentre i dispositivi personali (come cellulari e tablet) generano livelli più elevati e localizzati, soprattutto se usati a contatto col corpo.

L’esposizione a una stazione radio base 5G posizionata all’esterno o sul tetto di un edificio è diluita nello spazio, e la potenza decresce in modo esponenziale con la distanza;

o sul tetto di un edificio è diluita nello spazio, e la potenza decresce in modo esponenziale con la distanza; I dispositivi mobili inviati vicino alla testa causano un’esposizione più concentrata e possono generare effetti termici modesti, ma contenuti entro soglie di sicurezza (SAR inferiore a 2 W/kg in Europa);

L’evoluzione tecnologica, con antenne sempre più efficienti e strategie come il beamforming, ha ridotto ulteriormente la potenza dei segnali necessari alla trasmissione dei dati, abbattendo i livelli medi di esposizione personale.

La percezione pubblica dei rischi spesso non distingue tra intensità e durata dell’esposizione proveniente dalle diverse fonti. In realtà, la gran parte della dose assorbita da una persona ordinaria proviene dall’uso diretto del telefono piuttosto che dalla presenza di infrastrutture nelle vicinanze. Il controllo periodico dei livelli ambientali da parte di ARPA e altri enti pubblici contribuisce a garantire la sicurezza nei contesti urbani e residenziali.

Posizione degli enti e delle autorità sanitarie: OMS, ISS, IARC e Ordine dei Medici

A livello nazionale e internazionale, le istituzioni sanitarie monitorano costantemente gli sviluppi e aggiornano la popolazione con dati evidence-based. L’OMS, facendo riferimento a oltre 30 anni di studi epidemiologici, non ha stabilito correlazioni certe tra radiofrequenze e insorgenza di malattie gravi entro i limiti di legge. L’ISS e l’ICNIRP sottolineano che le tecnologie di nuova generazione non introducono rischi sostanzialmente diversi rispetto ai sistemi 2G, 3G e 4G, rimarcando il primato della normativa italiana per cautela e monitoraggio.

L’IARC posiziona i campi elettromagnetici a radiofrequenze nel gruppo “possibili cancerogeni”, indicando la necessità di approfondire la ricerca, soprattutto su esposizioni croniche e su soggetti sensibili. L’Ordine dei Medici, in linea con le altre istituzioni, richiama al rispetto delle soglie normative, rassicurando la popolazione in merito ai reali rischi documentati: fintanto che i parametri legali vengono rispettati, non emergono evidenze di pericolosità.

La trasparenza nel monitoraggio, una comunicazione responsabile e l’aggiornamento periodico delle informazioni rappresentano strumenti chiave per tutelare la salute pubblica nella transizione digitale in atto.