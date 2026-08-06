risponde sia alla crescente richiesta di praticità in ambito lavorativo, sia alle necessità di rimanere connessi con amici e parenti in modo semplice e sicuro, consolidando l’identità di WhatsApp come piattaforma universale per tutte le tipologie di utente.

e flessibilità, bastando una scheda del browser per partecipare a meeting, riunioni familiari e momenti di collaborazione a distanza.

per chiamate vocali e videochiamate direttamente dal browser. Grazie a questa importante innovazione, gli utenti che preferiscono lavorare o studiare da desktop possono ora gestire conversazioni audio e video senza ricorrere ad applicazioni desktop aggiuntive né utilizzare lo smartphone come ponte.

Come avviare chiamate e videochiamate su WhatsApp Web

Le chiamate e le videochiamate dal browser su WhatsApp Web seguono una procedura semplice, accessibile a chiunque. Dopo aver effettuato l’accesso all’interfaccia web tramite la scansione del codice QR oppure impiegando, ove disponibile, la modalità multi-dispositivo, si accede a una dashboard familiare in stile WhatsApp mobile. Per avviare una chiamata singola, basta selezionare la chat desiderata tra i propri contatti e cliccare sulle icone della cornetta per la chiamata vocale o della videocamera per la videochiamata, che appaiono nella parte alta della conversazione. Il sistema chiederà, al primo tentativo, di autorizzare l’uso di microfono e webcam tramite un messaggio pop-up del browser. Un click su “Consenti” renderà disponibili le periferiche richieste.

Da poco WhatsApp Web integra anche una scheda dedicata alla cronologia delle chiamate: attraverso la sezione “Calls”, si può consultare rapidamente l’elenco di telefonate effettuate e ricevute, richiamare contatti recenti e avviare nuove sessioni con un solo click. Per gestire chiamate di gruppo, nella finestra della chat di gruppo sono disponibili le icone relative, che permettono di avviare o partecipare a chiamate collettive direttamente dal browser. Oltre alla modalità tradizionale, la piattaforma consente anche l’invio di link d’invito personalizzati per la partecipazione a riunioni virtuali, grazie all’opzione di sala d’attesa (waiting room), che offre un controllo aggiuntivo sugli accessi tramite approvazione preventiva di ogni nuovo partecipante.

La gestione della conversazione risulta arricchita da funzionalità smart come la finestra Picture-in-Picture, con cui è possibile mantenere una call fluttuante mentre si naviga tra le altre chat, oltre a quick reactions ed effetti visivi che rendono più interattiva l’esperienza di comunicazione.

Requisiti tecnici e autorizzazioni necessarie per l’utilizzo delle chiamate da browser

L’abilitazione delle chiamate da browser su WhatsApp Web richiede requisiti hardware e software specifici. Occorre disporre di un computer dotato di webcam e microfono funzionanti, siano essi integrati o collegati esternamente. La funzione è ottimizzata per i browser più diffusi come Chrome, Edge, Firefox e Safari, costantemente aggiornati all’ultima versione stabile. Una connessione internet ad alta stabilità è considerata indispensabile per garantire chiarezza audio-video e evitare disconnessioni.

Browser supportati : Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox

: Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox Sistema operativo : qualsiasi sistema desktop moderno (Windows, macOS, Linux)

: qualsiasi sistema desktop moderno (Windows, macOS, Linux) Periferiche richieste : webcam e microfono attivi

: webcam e microfono attivi Autorizzazione: consenso all’accesso alle periferiche da parte del browser

Per il corretto funzionamento è necessario acconsentire esplicitamente ai permessi richiesti al primo accesso. In caso di mancato riconoscimento delle periferiche, un messaggio d’errore nell’interfaccia guiderà l’utente nella risoluzione, suggerendo di controllare impostazioni di sicurezza del browser e dello stesso sistema operativo.

Condivisione dello schermo e ulteriori funzioni avanzate

Fra le novità più apprezzate del recente aggiornamento spicca la condivisione dello schermo durante le videochiamate, una funzione fondamentale per l’operatività collaborativa in contesti lavorativi e didattici. Con un semplice click sull’icona del monitor all’interno della barra strumenti presente nella chiamata, si può decidere se condividere l’intero schermo, una specifica finestra o solo una scheda del browser. Tutto avviene in sicurezza, dato che la condivisione è attiva solo previa autorizzazione ed è possibile interromperla in qualsiasi momento.

WhatsApp Web offre anche funzioni avanzate come la soppressione automatica del rumore di fondo (attivabile o disattivabile dalle impostazioni), QuickHD per la visione in alta definizione già dai primi secondi della call, reaction istantanee, link d’invito, sala d’attesa e la possibilità di trasferire una chiamata attiva da un dispositivo all’altro senza alcuna disconnessione tramite la funzione Call Transfer. L’esperienza utente ne risulta arricchita, rendendo la piattaforma un vero alleato anche per chi cerca soluzioni agili in ambito professionale.

Limiti attuali, rollout e novità sulla compatibilità multi-dispositivo

Nonostante il rilascio sia in fase avanzata su tutte le piattaforme desktop, sono presenti alcune limitazioni tecniche e organizzative. Il primo rollout ha interessato le chiamate 1:1, mentre la funzionalità di gruppo sta raggiungendo progressivamente un numero crescente di utenti. Al momento, le chiamate di gruppo supportano fino a 32 partecipanti: l’accesso alla funzione avanzata viene reso disponibile a scaglioni per consentire aggiustamenti e correzioni prima della totale apertura globale.

Sul piano multi-dispositivo, la piattaforma sta compiendo importanti passi avanti: è oggi possibile collegare il proprio account WhatsApp Web anche senza il bisogno che lo smartphone sia costantemente online, grazie all’evoluzione della modalità collegamento indipendente. Rimane tuttavia il vincolo di un solo accesso attivo per volta, con notifiche automatiche in caso di utilizzo simultaneo su browser e applicazione desktop.

Infine, la compatibilità si estende a sistemi come Linux, da tempo privi di app dedicata, garantendo una vera alternativa alle app native. Nel corso dei prossimi mesi, si attendono nuovi ampliamenti alle funzioni di gruppo, una maggiore integrazione tra i dispositivi e ulteriori aggiornamenti alla gestione avanzata degli account e delle notifiche.

Sicurezza e privacy: la crittografia end-to-end su WhatsApp Web

WhatsApp Web mantiene la sicurezza ai massimi livelli adottando la crittografia end-to-end anche per le chiamate audio e video effettuate tramite browser. Questo significa che ogni scambio di dati, sia vocale che visivo, è cifrato end-to-end utilizzando lo stesso protocollo Signal già implementato per chat e chiamate mobili. Solo i partecipanti alla conversazione hanno accesso ai contenuti: nemmeno Meta o terzi possono decifrare il flusso dati. Questa protezione avviene in modalità automatica e non richiede impostazioni manuali da parte dell’utente.

L’integrazione di queste tecnologie di sicurezza all’interno dell’interfaccia web risponde pienamente alle normative in materia di privacy digitale e protezione dei dati personali in ambito europeo e internazionale, offrendo una risposta efficace alle esigenze di riservatezza sia per privati sia per utenti business.

Prospettive e vantaggi per utenti privati, professionisti e studenti

L’avvento delle chiamate e videochiamate su WhatsApp Web da browser apre all’utenza nuovi scenari d’uso che si estendono oltre la semplice messaggistica testuale. Gli utenti privati beneficiano della possibilità di comunicare con amici e parenti su schermi più ampi, con maggiore confort visivo e senza la distrazione tipica del telefono. I professionisti e le microrealtà aziendali possono sfruttare la piattaforma per riunioni rapide, presentazioni con condivisione del monitor e supporto rapido in team flessibili.

Per il mondo scolastico e accademico, WhatsApp Web diventa un’opzione aggiuntiva per lezioni virtuali, tutoraggio a distanza e scambio di materiali didattici, grazie anche alla protezione crittografica che tutela la riservatezza delle comunicazioni tra studenti e docenti. L’integrazione delle nuove funzioni abbatte le barriere fra dispositivi e sistemi operativi, permettendo accessibilità universale tramite una semplice finestra nel browser, senza costi aggiuntivi né abbonamenti premium.