e garantire equilibrio tra concorrenza e tutela dei consumatori. Questa azione non rappresenta solo l’esito di una lunga indagine, ma anche l’affermazione decisa delle autorità europee nella lotta contro le pratiche giudicate anticoncorrenziali dagli organismi regolatori. L’ambito in cui la vicenda si colloca è quello del

Le motivazioni della sanzione: Search, Play Store e violazione del Digital Markets Act

La maxi sanzione è divisa su due filoni distinti, entrambi collegati a comportamenti ritenuti non conformi alla normativa UE. La prima parte, da 460 milioni di euro, riguarda il trattamento che Google Search avrebbe riservato ai propri servizi : secondo la Commissione europea, la piattaforma avrebbe offerto maggiore visibilità nei settori shopping, hotel, trasporti e sport, pregiudicando la posizione dei concorrenti all’interno dei risultati di ricerca.

La seconda, da 430 milioni, si concentra sul controllo esercitato tramite Play Store. In questo caso le restrizioni contestate hanno limitato la possibilità per gli sviluppatori di informare liberamente gli utenti sulle offerte disponibili fuori dallo store, tagliando fuori opzioni di acquisto e sistemi di pagamento alternativi, spesso più vantaggiosi.

Entrambe le pratiche sono state considerate in contrasto con il DMA, che impone ai “gatekeeper digitali” il rispetto di criteri equi, trasparenti e non discriminatori sia verso i concorrenti sia nei confronti dei consumatori. Le investigazioni condotte da Bruxelles tra il 2024 e il 2026 hanno raccolto numerose evidenze: è emerso che le commissioni imposte da Google sul Play Store hanno superato le soglie giudicate compatibili, mentre l’impatto sulle aziende digitali concorrenti si è riflesso in una ridotta visibilità e libertà di scelta per i cittadini europei.

La decisione esprime la volontà della Commissione di rafforzare la trasparenza e la competizione nel mercato digitale europeo, prevenendo distorsioni che ostacolano l’innovazione e la libera concorrenza. Si tratta di una presa di posizione che arriva dopo un lungo confronto tra le parti, testimoniato dai numerosi incontri tecnici e dalle modifiche proposte dall’azienda negli ultimi mesi.

Favoritismi nei risultati di Google Search: il nodo del self-preferencing

L’aspetto centrale della vicenda riguarda il cosiddetto “self-preferencing”, ovvero il trattamento preferenziale riservato alle proprie offerte e servizi da parte di una piattaforma dominante. Nel caso del motore di ricerca più utilizzato in Europa, è stato accertato che risultati relativi a prodotti e servizi come shopping, hotel, voli o sport collegati agli strumenti proprietari di Google venivano regolarmente posizionati nelle porzioni più visibili – spesso direttamente in cima alla pagina o con visualizzazioni arricchite.

Questa asimmetria, documentata dalla Commissione europea , ha comportato un vantaggio competitivo ingiustificato che ha danneggiato concorrenti operanti negli stessi settori. L’obiettivo dichiarato del DMA è evitare che chi detiene la “porta d’accesso” all’informazione digitale possa sfruttare la propria posizione di forza per indirizzare il traffico e le scelte degli utenti verso servizi propri. La Commissione ha richiamato il principio per cui “i prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono effettivamente migliori”, e non perché sfruttano canali privilegiati all’interno di una piattaforma dominante.

Le indagini hanno portato alla richiesta di modifiche concrete nell’algoritmo di presentazione dei risultati e nella struttura delle pagine dedicate ai servizi integrati. Da quanto emerso, alcuni interventi sono già stati sperimentati da parte dell’azienda: la rimozione di widget proprietari e l’aggiornamento della grafica, che dovrebbero puntare a garantire una maggiore equità nei risultati di ricerca per operatori terzi.

Le restrizioni su Google Play: impatto su sviluppatori e consumatori

L’altro aspetto cruciale oggetto della sanzione riguarda la gestione delle applicazioni Android nel Play Store. Secondo quanto rilevato dagli organismi di controllo europei, le condizioni imposte agli sviluppatori hanno limitato in modo consistente la diffusione di offerte alternative e la libertà di comunicare con gli utenti in merito a prezzi o promozioni disponibili su altri canali.

Le regole introdotte da Google hanno incluso:

Vincoli sulla promozione di sistemi di pagamento esterni

Commissioni considerate eccessive sia nell’entità che nella durata

Ostacoli contrattuali e tecnici all’utilizzo di store di terze parti

Queste pratiche hanno avuto un impatto concreto e misurabile su sviluppatori, aziende e utenti finali. Da un lato, agli sviluppatori si sono ridotte le opportunità di concorrenza vera; dall’altro i consumatori hanno ricevuto un’offerta impoverita, con costi potenzialmente maggiori dovuti alle commissioni sull’acquisto di prodotti digitali.

Le modifiche introdotte nella struttura delle “service fee” e l’apertura ai metodi di pagamento alternativi sono nate proprio per rispondere alle osservazioni della Commissione, che chiede ora di rafforzare la libertà di scelta e l’informazione trasparente nei confronti degli utenti all’interno del mercato europeo delle app.

Le richieste dell’UE a Google e le modifiche richieste

La Commissione europea, a seguito delle violazioni constatate, impone una serie di correttivi sostanziali nell’operatività sia di Google Search sia di Play Store. Per il motore di ricerca, il principio cardine è la garanzia di parità di trattamento tra servizi interni e servizi forniti da terzi , attraverso criteri di classificazione trasparenti e privi di favoritismi. In relazione al Play Store, l’istituzione comunitaria esige che gli sviluppatori:

Abbiano la facoltà di informare e indirizzare liberamente i consumatori verso canali esterni

Pongano offerte e stipulino contratti con gli utenti fuori dallo store ufficiale

Beneficino di meccanismi di commissione chiari e commisurati

L’UE continuerà a monitorare l’effettiva implementazione delle misure correttive proposte dall’azienda . In caso di mancato adeguamento nei 60 giorni previsti, sono previste ulteriori sanzioni periodiche, stimate fino al 5% del fatturato globale del gruppo coinvolto.

La replica di Google e il dibattito sulle conseguenze del DMA

L’interpretazione delle regole UE da parte di Google è rimasta critica dopo la pronuncia della sanzione. Il gruppo, nella voce dei vertici globali, ha espresso preoccupazione per l’impatto che le richieste comporteranno sulla qualità e la sicurezza dei servizi digitali offerti agli utenti europei. Secondo l’azienda, l’applicazione stringente delle nuove norme costringerebbe a eliminare – o ridurre – funzionalità molto apprezzate, come informazioni in tempo reale su disponibilità e prezzi di hotel, ristoranti e voli, e a indebolire le protezioni di sicurezza del Play Store.

I rappresentanti di Bruxelles, invece, hanno ribadito che l’obiettivo delle norme non è penalizzare prodotti o utenti, ma assicurare condizioni di concorrenza effettiva sul mercato unico digitale. Il dibattito tra innovazione, tutela della concorrenza e garanzie di sicurezza mostra quindi la complessità nella gestione di mercati digitali ad alta concentrazione e il difficile equilibrio tra interesse pubblico e modelli di business delle piattaforme globali.

Implicazioni per concorrenza, innovazione e consumatori europei

La sanzione rappresenta un passaggio chiave per il sistema europeo delle regole digitali. Tra le principali conseguenze, il rafforzamento della libertà di scelta per gli utenti finali e il ripristino di meccanismi di competizione più equa tra operatori . Le aziende digitali potranno beneficiare di maggiore trasparenza e pari opportunità nell’accesso al pubblico, mentre sviluppatori e terze parti vedranno ridotti vincoli e ostacoli allo sviluppo di nuove soluzioni.

Per i consumatori, la decisione si traduce in una prospettiva di prezzi potenzialmente più vantaggiosi su beni e servizi digitali, oltre che in una informazione più corretta e pluralistica. Organizzazioni come Beuc e associazioni di tutela hanno sottolineato che la vigilanza sull’operato dei colossi web resta essenziale, ma l’applicazione concreta del Digital Markets Act inaugura una stagione di maggiore equilibrio tra potere delle piattaforme e diritti dei cittadini europei nel digitale.