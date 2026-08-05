, garantendo che ogni persona possa distinguere chiaramente se un testo, un video, un’immagine o un audio sono stati creati da software automatici o se invece sono frutto di lavoro o revisione umana.

che coinvolge fornitori, distributori e utilizzatori professionali di applicativi IA. L’obiettivo della nuova regolamentazione è

Il crescente utilizzo di strumenti di IA, come quelli dedicati alla generazione di contenuti testuali o multimediali, ha reso urgente tutelare i cittadini contro la disinformazione e le manipolazioni. I modelli generativi, come chatbot conversazionali e piattaforme per la creazione di immagini o simulazioni vocali, ormai producono risultati talmente sofisticati da rendere difficile, anche per gli esperti, distinguere il vero dal falso.

Secondo le nuove linee guida, i contenuti generati artificialmente dovranno essere chiaramente “marcati”, ovvero caratterizzati da segni visibili o tecnici che li rendano riconoscibili come prodotti non umani. Questi obblighi rispondono al crescente bisogno di trasparenza in un ecosistema digitale sempre più pervaso dalla tecnologia.

Cosa prevede la legge europea sull’IA: obblighi e scadenze dal 2 agosto

La legge europea sull’IA (AI Act) introduce requisiti stringenti per la marcatura, l’etichettatura e la trasparenza dei contenuti prodotti da sistemi automatici. A partire dal 2 agosto 2026, chi distribuisce, ospita o utilizza a livello professionale materiali generati con questi strumenti ha l’obbligo di informare puntualmente gli utenti sulla genesi artificiale di tali contenuti.

L’impianto normativo distingue tra responsabilità dei provider (fornitori) degli applicativi e dei deployer (distributori e utilizzatori). I provider hanno il compito di integrare marcature tecniche come watermark o metadati, rendendo i file tracciabili a livello invisibile ma permanente. I deployer, invece, devono garantire un’etichettatura chiara e comprensibile, visibile già al primo accesso dell’utente, mediante icone, banner o avvisi testuali associati ai contenuti pubblicati.

Tale obbligo interessa in particolare:

Contenuti deepfake che simulano persone, eventi o situazioni reali in modo ingannevole

Testi pubblicati su questioni di interesse pubblico senza revisione o controllo umano

Materiali modificati dall’IA dove la manipolazione è sostanziale

Il rispetto di queste direttive è verificabile tramite audit e controlli di conformità previsti dalle autorità. L’adesione al codice di buone pratiche redatto dalla Commissione UE, seppur volontaria, rappresenta già oggi uno standard riconosciuto per dimostrare conformità ai nuovi obblighi di trasparenza.

Come riconoscere contenuti generati dall’IA: segnali e strumenti pratici

Riconoscere se un testo, una foto o un video siano generati o pesantemente modificati dall’intelligenza artificiale può risultare complesso. Tuttavia, esistono elementi ricorrenti che aiutano a identificare i prodotti dell’IA. Nei testi, la presenza di ripetizioni, toni eccessivamente standardizzati, mancanza di profondità nell’argomentazione o errori grammaticali atipici (come l’uso anomalo di punteggiatura o maiuscole) sono indizi importanti. Nei contenuti visivi, invece, si possono notare incongruenze nei dettagli, sovrapposizioni poco naturali o effetti estetici che risultano troppo uniformi e poco realistici.

Per facilitare il riconoscimento, sono disponibili strumenti automatici di analisi come GPTzero e Originality.AI. Questi servizi permettono di caricare un testo e ricevere un feedback immediato sulla probabilità che sia stato redatto da un software generativo. Occorre tuttavia ricordare che gli strumenti non garantiscono certezze assolute e vanno integrati con una valutazione critica personale, specialmente in presenza di contenuti sensibili.

Di seguito, i principali segnali da osservare per individuare i materiali prodotti dall’IA:

Frasi ripetitive e ampia presenza di parole chiave

Linguaggio eccessivamente generico o promozionale

Errori di traduzione letterale, metafore incoerenti e uso inusuale di emoji

Incoerenza tra titolo e corpo del testo

Dettagli visivi troppo “perfetti” o anomalie nelle immagini e nei volti

La combinazione fra analisi manuale e strumenti software specializzati consente di accreditare o smentire con maggiore affidabilità l’origine automatica di un contenuto digitale.

Le icone UE e le modalità di etichettatura per chatbot, deepfake e altri contenuti IA

Per rendere immediatamente distinguibili le opere generative, la Commissione europea ha progettato e testato un set di icone ufficiali pensate per l’identificazione dei materiali prodotti da sistemi IA. Le icone, disponibili in più varianti cromatiche e di trasparenza, devono essere inserite:

In modo ben visibile e riconoscibile già al primo accesso al contenuto

Laddove non vi siano elementi sovrapposti che ne compromettano la visibilità

Direttamente integrandole nei testi o nei file visualizzati, salvo per le eccezioni di opere artistiche o di particolare tipologia

Le modalità di utilizzo prevedono sia una combinazione di icona e testo esplicativo (“generato con IA”, “modificato da IA”, ecc.), sia, dove necessario, un secondo livello interattivo che fornisca dettagli ulteriori. Si tratta di una soluzione flessibile, accessibile anche a persone con disabilità tramite descrizioni testuali alternative.

Tipologia di contenuto Etichettatura richiesta Deepfake (audio/video/immagini) Icona + avviso testuale Testi generati su temi pubblici Banner o etichetta testuale visibile Contenuti parzialmente modificati dall’IA Icona, specifica della modifica

L’impiego di queste icone è consigliato ma non esclusivo: altre modalità di etichettatura sono ammesse se rispettano i criteri di chiarezza e trasparenza imposti dalla normativa europea.

Eccezioni, limiti ed esempi concreti di applicazione delle nuove regole

Non tutti i materiali generati dall’IA sono soggetti alle stesse regole di etichettatura. Secondo la normativa UE, esistono eccezioni rilevanti e limiti ben precisi. Ad esempio, i contenuti chiaramente satirici, artistici o di fantasia possono essere accompagnati da un’informativa meno invasiva, tesa a non pregiudicare l’esperienza artistica o creativa dell’utente. Non sono inoltre soggetti ad obblighi i materiali già sottoposti a revisione o controllo editoriale umano – circostanza da rendere palese anche tramite dichiarazioni esplicite.

Inoltre:

Le etichette non sono richieste per l’uso di IA in attività autorizzate per legge (ad esempio, prevenzione di reati)

I testi prodotti con funzioni di editing o supporto marginale e non destinati alla pubblicazione diretta possono non essere etichettati

Esempi pratici sono la manipolazione di fotografie autentiche (arredamento virtuale, sostituzione di volti), la produzione di notizie sintetizzate senza supervisione, oppure la pubblicazione di opere d’arte interamente generate dalle piattaforme. In ogni caso, la responsabilità resta in capo al distributore, che deve assicurarsi di adottare le modalità di segnalazione più adatte al tipo di materiale proposto.

Rischi, tutela e importanza della trasparenza nei contenuti artificiali

L’avanzata delle tecnologie IA genera opportunità, ma anche rischi concreti per la società e i singoli cittadini. La proliferazione di deepfake, chatbot avanzati e media sintetici può alimentare disinformazione, manipolazione dell’opinione pubblica e l’occultamento di responsabilità nelle pubblicazioni online. Le stesse piattaforme che offrono servizi generativi possono essere sfruttate per la produzione di materiali fraudolenti o porre problemi di rispetto della privacy (specialmente quando le immagini o i dati personali vengono rielaborati senza consenso).

Per tutelare utenti e cittadini:

La trasparenza obbligatoria è uno strumento essenziale per consentire decisioni informate

La presenza di icone, banner e marcature tecniche aiuta a sviluppare uno spirito critico nell’approccio alle informazioni digitali

L’educazione a un uso consapevole dell’IA, soprattutto tra i giovani, riduce il rischio di veicolazione inconsapevole di contenuti ingannevoli

Il rispetto delle nuove regole di etichettatura contribuirà a garantire affidabilità e sicurezza nell’ambiente digitale, proteggendo sia i consumatori che la reputazione di aziende e operatori. La strada tracciata dalla UE rappresenta un modello di riferimento destinato a ispirare ulteriori interventi a livello globale sull’etica e la trasparenza delle tecnologie artificiali.