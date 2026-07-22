La tecnologia alla base dei microchip: dalle materie prime alla litografia avanzata

è alla base dei più rilevanti progressi tecnologici dell’epoca moderna.si nasconde un intricato processo industriale, dove il cuore pulsante è costituito da, spesso gelosamente custoditi dai principali attori del settore. Nella produzione dei chip,è una leva strategica e competitiva che determina non solo l’efficienza produttiva, ma anche la capacità di accedere a nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e delle applicazioni militari.che circondano questi strumenti si riflettono sulla tensione geopolitica e sugli investimenti massicci nel settore. In questo scenario, la sicurezza nella gestione e nella diffusione delle tecnologie produttive diventa un fattore chiave per la sovranità industriale e digitale degli Stati.

L’origine di ogni microchip si trova nelle qualità uniche del silicio, elemento estratto dalla sabbia di quarzo. Questa materia prima viene fusa in forni ad alta temperatura fino a formare cristalli cilindrici, che sono poi tagliati in sottili wafer, la piattaforma di partenza per la creazione dei circuiti. Il processo di produzione è articolato in oltre 2.000 fasi distinte, ciascuna delle quali richiede livelli estremi di precisione e controllo.

Le prime fasi prevedono l’applicazione di strati conduttivi e isolanti, alternando trattamenti al plasma a vernici fotosensibili. Successivamente, queste superfici vengono incise usando tecniche di litografia che sfruttano la luce ultravioletta, consentendo di tracciare sul wafer motivi infinitesimali, di ordine nanometrico . Qui entrano in gioco strumenti altamente tecnologici come i generatori al plasma e i laser industriali di alta potenza, fondamentali nel raggiungere una risoluzione inimmaginabile fino a pochi anni fa.

La litografia, elemento cardine del processo, determina la dimensione minima dei transistor, le “cellule” che compongono la logica digitale. Più piccolo è il transistor, maggiore è la densità di calcolo e l’efficienza energetica del chip. La tecnologia EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) rappresenta la più avanzata su scala industriale, tramite l’utilizzo di lunghezze d’onda ultracorte per spingere la miniaturizzazione oltre i limiti della tecnologia Deep Ultraviolet (DUV).

Il percorso produttivo prevede inoltre fasi di doping, che coinvolgono il rilascio di atomi specifici (ad esempio di boro o fosforo) nelle aree designate del silicio. Questo consente di modulare perfettamente la capacità conduttiva nei diversi punti del microchip, gettando le basi per la codifica binaria e i futuri processi logici. Dopo la levigatura a specchio di ogni strato e ripetuti controlli di qualità, compiuti spesso tramite misurazioni laser, si procede infine al taglio del wafer nei singoli chip, che sono poi assemblati, testati e marchiati pronti all’impiego in una moltitudine di settori industriali.

L’efficienza e l’affidabilità di ogni fase sono assicurate da sistemi di controllo automazione, che gestiscono parametri critici come corrente, tensione e frequenza con margini d’errore minimi, garantendo una produzione scalabile su milioni di unità e la minimizzazione dei difetti.

ASML e la litografia EUV: la macchina chiave della produzione avanzata di semiconduttori

ASML, azienda tecnologica dei Paesi Bassi, si è consolidata come riferimento mondiale nella produzione delle macchine per litografia EUV. Questi impianti, frutto di decenni di ricerca e sviluppo specialistico, rivestono una posizione centrale nella realizzazione dei microchip più evoluti, utilizzati dall’intelligenza artificiale, ai computer quantistici, ai sistemi militari.

Le macchine EUV sono dispositivi complessi, dal valore di centinaia di milioni di euro e dimensioni comparabili a un autobus, in grado di proiettare motivi ad altissima definizione su wafer di silicio. La risoluzione ottenuta con queste tecnologie, fino a 13.5 nanometri e sotto, ha permesso ai produttori di semiconduttori come TSMC, Samsung e Intel di ridurre le dimensioni dei transistor e moltiplicare la densità dei circuiti, aprendo la strada a processori sempre più compatti e potenti.

Il recente sviluppo della piattaforma High NA EUV (Numerical Aperture High Extreme Ultraviolet) segna l’ultimo salto generazionale: uno strumento capace di aumentare ulteriormente la risoluzione e triplicare la concentrazione dei transistor su singolo chip, grazie a specchi ottici di precisione prodotti da Carl Zeiss. Questa tecnologia, installata in ambiente sotto vuoto per mantenere la pulizia ad altissimi livelli, permette ulteriori avanzamenti in prestazioni e riduzione dei consumi energetici.

L’unicità tecnologica delle macchine ASML ha comportato un controllo statale molto stringente sulle esportazioni, specie verso Paesi soggetti a restrizioni geopolitiche come la Cina. Le autorità olandesi e statunitensi impongono regolamenti severi che monitorano ogni macchina prodotta, data la rilevanza strategica. Attualmente, le esportazioni di impianti EUV più avanzati a Pechino sono bloccate.

La leadership di ASML nella litografia estremamente avanzata rappresenta una componente strategica sia per la competitività dell’industria occidentale, sia per la capacità degli Stati di controllare l’accesso alle tecnologie abilitanti del XXI secolo.

La corsa globale e la geopolitica dei chip: USA, Cina e la sfida tecnologica

Il settore dei semiconduttori è oggi teatro di intense dinamiche geopolitiche, in cui le grandi economie mondiali si contendono leadership tecnologica e sicurezza industriale. La recente crisi delle supply chain ha sottolineato come la distribuzione geografica della produzione, in particolare la concentrazione di fasi critiche in Taiwan e Corea del Sud, costituisca un fattore di rischio sistemico per numerosi settori strategici: informatica, automotive, energia e dispositivi medicali.

Negli ultimi anni, la politica industriale statunitense si è distinta per gli investimenti massicci in programmi come il CHIPS Act, mirati a incentivare la produzione nazionale e arginare la dipendenza dall’Asia. Parallelamente, Washington ha varato restrizioni sull’esportazione di tecnologie avanzate verso attori considerati ostili, soprattutto la Cina, nel tentativo di rallentarne la corsa verso l’autonomia produttiva e l’innovazione nei nodi più sofisticati.

Pechino, dal canto suo, non solo ha intensificato gli investimenti nazionali nella filiera dei chip—sia tramite finanziamenti statali che politiche di sviluppo regionale—ma ha anche attuato strategie mirate all’accesso a tecnologie critiche e forniture estere prima dell’entrata in vigore di ulteriori restrizioni.

La tensione geopolitica si è riflessa nella gestione delle licenze di esportazione, nel monitoraggio delle tecnologie dual use e nella ricerca di alleanze strategiche tra imprese occidentali e asiatiche. La possibilità che componenti sensibili o know-how possano essere trasferiti in modo non dichiarato resta un motivo di preoccupazione per governi e operatori, alimentando lo scontro fra Washington e Pechino per il controllo delle tecnologie di frontiera.

Le strategie cinesi tra innovazione interna ed evoluzione industriale

L’approccio adottato dalla Cina nella filiera dei semiconduttori si distingue per diversificazione, resilienza e investimenti sistemici. A differenza delle altre economie avanzate che puntano sui microchip di ultima generazione, l’industria cinese ha scelto una strategia su più livelli: favorire la crescita interna delle competenze assumendo tecnici da aree chiave come Taiwan e Corea, e rafforzando tool, progettazione e supporto ingegneristico.

Il modello, definito “Pseudo-IDM”, non si basa solo su colossi verticalmente integrati, ma su una rete capillare di progettisti, fornitori, startup e grandi foundry come SMIC e Hua Hong Semiconductor. Il coordinamento centrale dello Stato si intreccia con il dinamismo locale, dove province e amministrazioni regionali competono per fondi e progetti. Questa “competizione darwiniana” interna spinge decine di imprese a specializzarsi su segmenti specifici, spesso con il supporto di politiche di sussidio, incentivi fiscali e programmi di formazione avanzata.

Se sul fronte della litografia avanzata la distanza rispetto all’Occidente rimane significativa, Pechino ha rapidamente colmato il divario su tecnologie mature (28-90 nm), che costituiscono circa il 70-80% della domanda globale di semiconduttori in volumi. Questi chip alimentano settori chiave come automotive, elettronica industriale e infrastrutture critiche, garantendo autonomia dai fornitori occidentali nei segmenti meno soggetti a restrizione commerciale.

Tuttavia, la crescita accelerata e decentralizzata comporta anche criticità: la sovracapacità produttiva porta al rischio di “aziende zombie”, mentre la presenza di forti sovvenzioni distorce la concorrenza internazionale. Pratiche come il dumping e l’acquisizione di tecnologia tramite reverse engineering sono state più volte oggetto di attenzione da parte delle autorità occidentali.