, differenziando con precisione le diverse varianti e riducendo la confusione per il consumatore. L’iniziativa, che coinvolge non solo la bevanda originale ma anche tutte le declinazioni prive di zucchero o caffeina, si inserisce in una strategia globale che guarda al futuro del retail e della brand experience. Questa scelta non è solo estetica, ma riflette logiche di posizionamento e di percezione, importanti per affrontare le sfide di un mercato altamente competitivo.

Verso una strategia One Brand: il nuovo packaging unificato di Coca-Cola

L’obiettivo della nuova identità visiva, sviluppata dalla storica azienda di Atlanta, è quello di riunire tutte le varianti di prodotto sotto un’unica ombrello grafico facilmente riconoscibile da ogni fascia di consumatore. Attraverso l’adozione del cosiddetto “disco rosso” come elemento cardine, ogni lattina, dalla tradizionale alla Zero Zero, trasmette la forza del brand in modo trasversale, riducendo la distanza tra i diversi gusti e le versioni alternative.

Come dichiarato dal management, “il packaging è il nostro asset più visibile”: questa presa di posizione riflette l’importanza della presenza visiva sul punto vendita e l’impatto che un design coerente può avere sul riconoscimento e la scelta d’acquisto. Con il nuovo assetto, i consumatori si trovano di fronte a una gamma che condivide la stessa identità base, nella quale però ogni variante è riconoscibile tramite dettagli cromatici specifici, studiati per evitare errori d’acquisto e migliorare l’esperienza d’uso.

La visual identity viene applicata in maniera globale , con rollout iniziato in America Latina nel 2016 e ormai esteso in tutti i mercati chiave,

, con rollout iniziato in America Latina nel 2016 e ormai esteso in tutti i mercati chiave, La centralità del rosso Coca-Cola viene mantenuta come garanzia di appartenenza al brand,

come garanzia di appartenenza al brand, L’adozione di palette e dettagli distintivi serve come guida per identificare velocemente la variante prescelta.

L’adozione di una “one brand strategy” risponde sia alle esigenze di razionalizzazione distributiva e comunicativa, sia alla volontà di veicolare un’immagine moderna e aggiornata. Questa evoluzione rafforza la competitività aziendale nel settore beverage, dominato ormai da scelte d’acquisto rapidissime e battaglie per la presenza a scaffale.

Il restyling di Coca-Cola Zero: dal rosso iconico al nero e oro

Nella nuova architettura visiva, il restyling della Coca‑Cola Zero Zero segna una rottura netta con il passato. Storicamente, la versione priva di zucchero ha faticato a distinguersi dalla Diet Coke e dalla classica proprio a causa di una somiglianza grafica e cromatica troppo forte. La nuova lattina si presenta invece prevalentemente nera, con dettagli oro e una grafica essenziale, un’immagine che comunica immediatamente la differenza rispetto alle classiche varianti rosse.

“L’oro non rappresenta solo un vezzo estetico”: l’abbinamento di questi colori serve a posizionare la lattina come scelta sofisticata e legata anche a contesti serali e ambienti notturni, come pub e discoteche. Questo tipo di design favorisce il riconoscimento tra scaffali affollati e si ispira ai codici visivi dei prodotti premium e degli energy drink, ormai dominanti per la Generazione Z e i consumatori attenti a dieta e consumo consapevole.

Tale stravolgimento introduce nuovi codici:

Il nero domina la scena e trasmette energia, eleganza, performance,

e trasmette energia, eleganza, performance, L’oro sottolinea l’aspetto premium e introduce un segnale rapido di “zero caffeina”,

e introduce un segnale rapido di “zero caffeina”, La ripetizione visiva di “Zero” sulle lattine rende subito evidenti i vantaggi nutrizionali.

L’associazione tra colore e funzione, pur innovativa, non è esente da critiche: secondo alcune analisi, l’accostamento nero-oro potrebbe identificare in modo più generico un prodotto di fascia alta, generando confusione sulla reale funzione della referenza “zero caffeina”. Tuttavia, per la maggior parte dei consumatori, la nuova cromia rappresenta una soluzione efficace a storici problemi di sovrapposizione e incentiva collezionismo e riconoscibilità superiore.

Obiettivi e logiche dietro la nuova visual identity

L’introduzione del packaging unificato segue una logica di comunicazione e marketing molto precisa. La multinazionale ha scelto di segmentare non tanto per gusto quanto per occasioni di consumo e target, mettendo in primo piano l’esperienza visiva e tattile che i prodotti trasmettono a scaffale.

Riassumendo le direzioni strategiche:

L’identità visiva si fonda sul disco rosso , elemento universale di riconoscimento,

, elemento universale di riconoscimento, I dettagli cromatici diventano marker di differenziazione , facilitando la scelta tra le varie proposte,

, facilitando la scelta tra le varie proposte, Il lessico grafico punta al minimalismo : pochi elementi, chiari, con gerarchie visive ispirate ai trend dell’information design e delle nuove generazioni di consumatori,

: pochi elementi, chiari, con gerarchie visive ispirate ai trend dell’information design e delle nuove generazioni di consumatori, L’esperienza d’uso viene valorizzata anche attraverso la coerenza di posizionamento, che rende la selezione rapida e intuitiva.

Non si tratta esclusivamente di estetica: questa strategia risponde a precise esigenze di shelf marketing. In un mercato saturo di referenze e codici colore, creare blocchi cromatici distintivi accentua il posizionamento e stimola l’associazione automatica tra referenza e occasione di consumo. Inoltre, la presenza di packaging così studiati trasmette al pubblico una sensazione di cura e attenzione ai dettagli che rafforza la percezione di affidabilità e trasparenza del brand. L’unificazione grafica, infine, offre vantaggi logistici perché agevola la comunicazione nei punti vendita internazionale e semplifica le dinamiche di promozione e pubblicità cross-market senza perdere la specificità locale delle abitudini di consumo.

Rischi, benefici e percezioni del consumatore

I cambiamenti radicali nell’immagine di un prodotto storico comportano sempre opportunità e rischi per la percezione del consumatore. Con la nuova impostazione, la noto brand delle bollicine guadagna in modernità e riduce gli errori a scaffale, annullando il rischio che chi desidera una bevanda senza zucchero o caffeina incappi in un acquisto errato.

Tra i principali benefici:

Miglior riconoscibilità grazie a cromie distintive,

Incremento di valore percepito , con l’associazione nero-oro a prodotti premium,

, con l’associazione nero-oro a prodotti premium, Possibilità di uso in contesti serali o legati all’intrattenimento, come soft clubbing e aperitivi analcolici, ampliando il pubblico di riferimento.

D’altra parte, non sono mancate osservazioni e critiche che hanno sottolineato:

Il rischio di confondere la funzione reale della referenza zero caffeina con un semplice posizionamento di lusso,

Il timore di distanziarsi troppo dall’immagine rassicurante della storica cola,

La necessità di educare visivamente il pubblico a nuovi codici cromatici.

Le recensioni e i commenti online restituiscono un quadro variegato: molti lodano la chiarezza e la forza della nuova immagine, altri suggeriscono affinamenti futuri per migliorare l’associazione con le caratteristiche dei prodotti. L’audacia nel distanziarsi dai codici ‘salutisti’ tradizionali viene considerata una sfida, ma anche una chiara presa di posizione nella percezione della “categoria Zero” come scelta adulta e consapevole, più vicina ai prodotti performativi che alle bevande light di un tempo.