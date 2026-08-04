ormai certificato dall’introduzione di norme che valorizzano la riparabilità dei dispositivi elettronici. Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha puntato ad arginare l’obsolescenza programmata e ad accelerare modelli di consumo sostenibili, assegnando un nuovo

La direttiva UE 2024/1799: cosa cambia nella normativa sulla riparazione per smartphone, TV ed elettrodomestici

I cambiamenti apportano. Da un lato viene riconosciuta la centralità del cittadino nel ciclo di vita di smartphone, TV, elettrodomestici e simili, che possono essere riparati in modo trasparente e conveniente. Dall’altro, per le aziende che producono e distribuiscono questi dispositivi, le nuove regole UE obbligano a una progettazione più attenta, incoraggiando prodotti pensati per durare e facilmente mantenibili. Si delinea cosìfavorita anche dalle tutele legislative più avanzate mai introdotte.

Il provvedimento varato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024, noto come direttiva UE 2024/1799, segna una tappa decisiva verso la transizione a una economia più circolare. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE e in vigore dal 30 luglio 2024, questa direttiva stabilisce per la prima volta obblighi specifici di riparazione in capo ai produttori anche al termine della garanzia legale sui prodotti coperti, tra cui smartphone, televisori e una serie definita di elettrodomestici.

Tre sono le innovazioni normative chiave:

Obbligo di riparazione dopo la garanzia : anche oltre il periodo coperto dalla garanzia legale biennale, il produttore deve offrire riparazioni a costi “ragionevoli”, senza esclusioni arbitrarie e senza frapporre ostacoli tecnici o economici. Non è più legittimo rifiutare la riparazione per questioni di convenienza economica o disponibilità limitata dei ricambi.

: anche oltre il periodo coperto dalla garanzia legale biennale, il produttore deve offrire riparazioni a costi “ragionevoli”, senza esclusioni arbitrarie e senza frapporre ostacoli tecnici o economici. Non è più legittimo rifiutare la riparazione per questioni di convenienza economica o disponibilità limitata dei ricambi. Trasparenza e informazioni obbligatorie : i produttori devono fornire, tramite un apposito modulo europeo, dettagli chiari su costi, tempi e operazioni necessarie per la riparazione, permettendo al consumatore una scelta consapevole e confrontabile nel mercato.

: i produttori devono fornire, tramite un apposito modulo europeo, dettagli chiari su costi, tempi e operazioni necessarie per la riparazione, permettendo al consumatore una scelta consapevole e confrontabile nel mercato. Apertura del mercato alla riparazione indipendente: è garantito a riparatori indipendenti e consumatori l’accesso ai pezzi di ricambio, manuali tecnici e strumenti diagnostici, limitando i vincoli precedentemente imposti dai produttori e stimolando la concorrenza nel settore delle riparazioni.

Un ulteriore tassello di rilievo è l’implementazione di una piattaforma europea per la riparazione, prevista entro luglio 2027, che consentirà ai cittadini di trovare con facilità tecnici qualificati, riparatori indipendenti e chi vende prodotti ricondizionati. Questo cambiamento amplia i diritti dei consumatori e promuove comportamenti virtuosi nell’ambito della tecnologia domestica.

A quali prodotti si applica il diritto alla riparazione? Lista, perimetro e prospettive di ampliamento

L’attuale perimetro dei beni coperti dal diritto alla riparazione è delineato dai regolamenti europei sulle specifiche di riparabilità (Ecodesign). In questa fase, la lista include:

Lavatrici e lavasciuga domestiche

Lavastoviglie

Frigoriferi e sistemi di refrigerazione

Televisori e display elettronici

Telefoni cellulari, smartphone e tablet

Aspirapolvere e asciugatrici

Attrezzature per saldatura, server e prodotti di archiviazione dati

Dispositivi con batteria per mezzi di trasporto leggero

Si tratta non di una lista definitiva, ma destinata ad estendersi. Ogni volta che saranno fissati nuovi requisiti Ecodesign per ulteriori categorie di prodotto, anche questi ultimi entreranno sotto il regime della direttiva. Il processo di ampliamento mira a sostenere un passaggio graduale ma incisivo verso una durabilità sistemica nell’elettronica di consumo.

È importante ricordare che i dispositivi già acquistati prima dell’entrata in vigore della direttiva non beneficiano retroattivamente delle nuove tutele. Tuttavia, la normativa si applica automaticamente a tutti gli acquisti effettuati dopo il 31 luglio 2026, assicurando un’evoluzione graduale ma sicura dei diritti degli acquirenti europei.

Pezzi di ricambio, informazioni tecniche e accesso ai riparatori: cosa garantisce la normativa europea

Un tassello centrale della riforma è rappresentato dall’accessibilità ai pezzi di ricambio e alle informazioni tecniche. La direttiva UE prescrive che:

Ricambi obbligatoriamente disponibili : i fabbricanti devono immettere sul mercato pezzi di ricambio per tutti i prodotti coperti, spesso per un arco di almeno 7-10 anni. Questo rende realistica la manutenzione ben oltre la durata standard della garanzia.

: i fabbricanti devono immettere sul mercato pezzi di ricambio per tutti i prodotti coperti, spesso per un arco di almeno 7-10 anni. Questo rende realistica la manutenzione ben oltre la durata standard della garanzia. Documentazione e manuali : informazioni tecniche, istruzioni dettagliate e strumenti diagnostici devono essere forniti non solo ai centri autorizzati, ma anche ai riparatori indipendenti e, entro determinati limiti di sicurezza, agli stessi consumatori.

: informazioni tecniche, istruzioni dettagliate e strumenti diagnostici devono essere forniti non solo ai centri autorizzati, ma anche ai riparatori indipendenti e, entro determinati limiti di sicurezza, agli stessi consumatori. Accesso non esclusivo alla riparazione: ogni cittadino può rivolgersi al tecnico di fiducia – non solo ai centri ufficiali – mantenendo la validità dei propri diritti, anche scegliendo ricambi compatibili o di seconda mano se conformi alle specifiche di sicurezza.

Un elemento innovativo consiste nell’eliminazione delle barriere tecniche e informative che, fino a oggi, hanno ostacolato la concorrenza nei servizi di riparazione. Manuali, software diagnostici e accesso ai componenti diventano strumenti pubblici, stimolando la crescita di una rete di riparatori indipendenti e la nascita di repair café.

Degna di nota è anche la previsione che vieta pratiche software o hardware atte a impedire il funzionamento di ricambi non originali o il prolungamento della vita di dispositivi tramite aggiornamenti software.

Ricambi, costi e garanzie: strumenti concreti per il consumatore

Sul piano pratico l’evoluzione normativa porta con sé nuovi strumenti di tutela per chi acquista e utilizza smartphone, TV ed elettrodomestici. Tra i principali benefici operativi si possono evidenziare:

Riparazione oltre la garanzia : una volta scaduta la garanzia legale, è ora possibile chiedere la riparazione a condizioni e prezzi “ragionevoli”, eliminando rifiuti e costi eccessivi per difetti d’uso ordinario. Va sottolineato che il prezzo “equo” non è ancora quantificato con una cifra massima precisa, ma la direttiva impone un limite formale e il diritto a un preventivo scritto .

: una volta scaduta la garanzia legale, è ora possibile chiedere la riparazione a condizioni e prezzi “ragionevoli”, eliminando rifiuti e costi eccessivi per difetti d’uso ordinario. Va sottolineato che il prezzo “equo” non è ancora quantificato con una cifra massima precisa, ma la direttiva impone . Estensione della garanzia in caso di riparazione : se il difetto si manifesta mentre il bene è in garanzia, scegliendo la riparazione – invece della sostituzione – il consumatore ottiene 12 mesi extra di copertura dalla restituzione dell’oggetto riparato, una tutela aggiuntiva poco nota ma preziosa .

: se il difetto si manifesta mentre il bene è in garanzia, scegliendo la riparazione – invece della sostituzione – il consumatore ottiene dalla restituzione dell’oggetto riparato, una . Modello europeo di preventivo trasparente : la nuova procedura impone di ricevere dal produttore o dal riparatore un documento ufficiale (“modulo europeo di informazioni sulla riparazione”) con descrizione del problema, piano degli interventi, tempi e importo massimo stimato. Questo certifica trasparenza nella relazione utente–riparatore e consente di contestare abusi o rinvii ingiustificati.

: la nuova procedura impone di ricevere dal produttore o dal riparatore un documento ufficiale (“modulo europeo di informazioni sulla riparazione”) con descrizione del problema, piano degli interventi, tempi e importo massimo stimato. Questo certifica trasparenza nella relazione utente–riparatore e consente di contestare abusi o rinvii ingiustificati. Piattaforma digitale per la riparazione: entro il 2027 sarà accessibile un portale multilingue, con canali locali, dove trovare professionisti qualificati, venditori di ricondizionato e informazioni ufficiali; una soluzione concreta per superare l’attuale disorientamento dei consumatori nella scelta del tecnico o centro assistenza.

Strumento Vantaggio per il consumatore Riparazione fuori garanzia Rifiuto di abbandono per usura; risparmio di materiali e costi Preventivo dettagliato Possibilità di confronto reale fra riparatori e tecnici indipendenti Bonus garanzia 12 mesi aggiuntivi di copertura dopo la riparazione

Il quadro si completa con il rafforzamento delle sanzioni in caso di inadempienza da parte dei fabbricanti o di informazioni false su tempistiche e costi, e con la possibilità di rivolgersi ad associazioni dei consumatori o all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato in caso di abuso.

L’indice di riparabilità e le nuove etichette energetiche: come riconoscere un prodotto davvero riparabile

Per facilitare la scelta consapevole, l’UE ha imposto dal giugno 2025 l’obbligo di etichetta energetica con indice di riparabilità per smartphone e tablet. L’indice, espresso da A a E (o su una scala 1-10), sintetizza il grado di semplicità, economicità e sicurezza della riparazione prima dell’acquisto.

Questo punteggio si basa su cinque criteri principali:

Disponibilità e prezzo dei ricambi

Documentazione tecnica e istruzioni di smontaggio

Semplicità della sostituzione dei componenti interni

Durata dell’assistenza software e diagnostica

Reperibilità di strumenti standard

La presenza dell’indice, già adottato in Francia, supporta gli utenti nella scelta di prodotti che offrono un ciclo di vita più lungo, riducendo costi di esercizio e rifiuti. Tuttavia, va sottolineato che una classe elevata in etichetta non sempre garantisce piena accessibilità ai servizi post-vendita. L’esperienza ha dimostrato come alcune barriere possano persistere (ad esempio prezzi troppo elevati dei ricambi), sebbene le nuove regole spingano verso una maggiore coerenza tra etichetta e realtà del servizio di riparazione.

Opportunità, limiti e dubbi aperti: il futuro della riparazione in Italia

L’adozione della direttiva UE 2024/1799 apre prospettive di rilancio per il settore delle riparazioni in Italia: si stimola la crescita di imprese specializzate e piccole botteghe, si sostiene l’innovazione green e si alleggerisce il carico ambientale legato ai RAEE.

Restano però alcuni nodi da sciogliere:

Definizione del “costo ragionevole” : l’assenza di un tetto massimo uniforme lascia margini di discrezionalità ai produttori nel fissare i prezzi, rischiando storture del mercato.

: l’assenza di un tetto massimo uniforme lascia margini di discrezionalità ai produttori nel fissare i prezzi, rischiando storture del mercato. Status dei riparatori indipendenti : la reale apertura del mercato dipenderà dalla piena accessibilità alle informazioni tecniche, ora demandata all’implementazione nazionale.

: la reale apertura del mercato dipenderà dalla piena accessibilità alle informazioni tecniche, ora demandata all’implementazione nazionale. Tempi di recepimento: la burocrazia italiana potrebbe ritardare l’applicazione effettiva delle nuove tutele. Molto dipenderà dall’efficacia dei decreti attuativi e dal coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Basti pensare che, secondo Confartigianato, ci sono oltre 316.000 imprese impegnate nella riparazione; una reale inclusione rafforzerebbe numero e qualità degli attori coinvolti. Il successo del nuovo quadro normativo dipenderà, quindi, da come verranno risolti questi aspetti nei prossimi anni, ponendo l’Italia all’avanguardia o rallentando la rivoluzione europea della riparabilità.