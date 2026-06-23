direttamente sullo smartphone. Questa novità segna un passo avanti importante nell’esperienza di identificazione online, almeno nei Paesi dove il servizio sarà presto attivo. La nuova funzione non solo risponde alla crescente necessità di soluzioni digitali sicure, ma offre anche un modello più dinamico e protetto per la gestione delle informazioni sensibili. Il sistema, infatti, sfrutta tecnologie

si è affermata come una delle principali innovazioni nel campo della sicurezza digitale e della praticità nelle procedure di identificazione personale.

Cos’è l’ID Pass e quali sono i suoi vantaggi

L’ID Pass rappresenta la versione digitale del passaporto elettronico, specificamente creata per consentire una verifica dell’identità rapida e selettiva in contesti digitali. L’obiettivo principale consiste nel semplificare le procedure di autenticazione online: grazie a questa innovazione, è possibile accedere a servizi che richiedono la verifica dell’età (come piattaforme di streaming, vendita di prodotti limitati, o apertura conti finanziari), senza dover condividere dati personali non necessari.

Uno degli elementi più interessanti è la cosiddetta verifica selettiva (Zero Knowledge Proof), che consente all’utente di mostrare solo l’informazione richiesta dal servizio – ad esempio l’età – mantenendo riservati tutti gli altri dati personali. In questo modo si riduce enormemente il rischio di esposizione accidentale o abuso di informazioni sensibili quali indirizzo, luogo di nascita e nome completo.

Il vantaggio competitivo di questa soluzione vanta una protezione avanzata della privacy abbinata ad una rapida esperienza utente. A differenza di soluzioni analoghe, i dati rimangono conservati direttamente sul dispositivo e non sono archiviati su server esterni: ciò garantisce grande autonomia e controllo individuale. L’ID Pass non sostituisce il documento fisico nei contesti legali, ma rappresenta un complemento ideale per le operazioni digitali e l’accesso a servizi privati e internazionali.

Come funziona e come si configura l’ID Pass su Google Wallet

La configurazione dell’ID Pass richiede alcuni semplici passaggi progettati per massimizzare la sicurezza e assicurare un’esperienza fluida. Per utilizzare questa funzione, occorre disporre di uno smartphone Android dotato di tecnologia NFC e dell’app Google Wallet aggiornata. La procedura si svolge in modo completamente guidato:

Scansione della pagina informativa del documento: si inizia scattando una foto della pagina del passaporto che riporta la foto e i dati identificativi stampati.

del documento: si inizia scattando una foto della pagina del passaporto che riporta la foto e i dati identificativi stampati. Lettura del chip NFC : il passaporto fisico va avvicinato al telefono per consentire la lettura delle informazioni biometriche contenute nel chip.

: il passaporto fisico va avvicinato al telefono per consentire la lettura delle informazioni biometriche contenute nel chip. Conferma dell’identità tramite riconoscimento facciale: viene richiesto di realizzare un breve video-selfie o una fotografia. Il sistema di riconoscimento facciale confronta questi dati biometrici con la foto presente nel documento per convalidare l’identità.

Tutte queste procedure si svolgono localmente sul dispositivo. L’applicazione archivia il documento nella memoria sicura dell’apparato, in ambiente Trusted Execution Environment (TEE) o, nei modelli supportati, nel modulo StrongBox che fornisce una sicurezza aggiuntiva e la gestione delle chiavi crittografiche attraverso Android Keystore. Una volta conclusa la procedura, l’utente potrà presentare la propria identità digitale in modo rapido quando richiesto da servizi compatibili, senza doversi preoccupare per l’esposizione dei dati sensibili.

Gestione della privacy e sicurezza dei dati personali

Uno degli aspetti più apprezzati dell’identità digitale archiviata tramite Google Wallet riguarda il controllo e la tutela della privacy. Dopo aver completato l’attivazione, i dati del passaporto elettronico vengono cifrati e conservati esclusivamente nella memoria protetta del dispositivo, mai caricati sul cloud, riducendo così notevolmente i rischi di accessi non autorizzati attraverso la rete.

Le informazioni crittografiche restano sotto la totale gestione dell’utente: soltanto chi possiede fisicamente lo smartphone e supera la verifica biometrica può accedervi. Grazie alla presenza del TEE o di un modulo StrongBox, le chiavi di cifratura sono protette a livello hardware e restano isolate dal sistema operativo. I dati sensibili condivisi con i servizi terzi sono limitati al minimo indispensabile; ad esempio, per una verifica dell’età, è possibile mostrare il solo attributo richiesto (maggiorenne/sì o no), senza esporre nome, data di nascita o indirizzo. Questo meccanismo conforme alle normative europee in materia di privacy, rappresentate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), rafforza l’affidabilità del sistema e rassicura sulle modalità di gestione delle informazioni personali.

Limitazioni e differenze rispetto ad altri sistemi di identità digitale

Nonostante l’innovazione, il documento digitale archiviato non è destinato a sostituire il passaporto cartaceo durante i controlli di frontiera o per i viaggi internazionali, dove resta necessario esibire il documento fisico come previsto dalla normativa. L’ID Pass, inoltre, non deve essere confuso con l’IT-Wallet italiano, il sistema di identità digitale collegato all’app IO gestito dalla pubblica amministrazione, né con l’EUDI Wallet progettato dall’Unione Europea.

La soluzione di Google si differenzia per il target maggiormente rivolto ai servizi privati e all’utilizzo internazionale, limitandosi a fungere da contenitore di credenziali digitali compatibili con piattaforme che adottano l’integrazione delle funzionalità, senza valore legale nei confronti delle autorità o per gli atti pubblici.

Sistema Valore legale Destinazione principali ID Pass (Google Wallet) No Verifica digitale su servizi privati e internazionali IT-Wallet (App IO) Sì (documenti nazionali) PA e servizi nazionali EUDI Wallet Sì (futura certificazione UE) Identità digitale interoperabile a livello europeo

Quando sarà disponibile in Italia e prospettive future

Secondo gli annunci ufficiali, il nuovo sistema di passaporto digitale su Google Wallet arriverà in Italia nell’estate 2026, insieme a Francia, Irlanda e Spagna. Google non ha comunicato una data esatta, ma i tempi previsti variano da pochi giorni a qualche settimana. Questo arricchisce l’offerta di servizi digitali nell’ecosistema europeo, alla vigilia della piena adozione del regolamento eIDAS 2.0 che prevede un portafoglio di identità digitale europeo (EUDI Wallet) entro novembre 2026.

Nel prossimo futuro, si attende una progressiva interoperabilità tra i principali sistemi di documentazione digitale, con scenari che vedranno collaborazioni fra soggetti privati e servizi pubblici per agevolare la mobilità e la verifica online dei cittadini. L’introduzione dell’ID Pass si colloca quindi in una fase di transizione verso standard sempre più avanzati che mirano a un’evoluzione globale dell’identità digitale sicura, personalizzata e centrata sulla tutela dei dati.