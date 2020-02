Movie Maker di Alive è un’app gratuita che permette di creare contenuti video per i social network e per il web e per usarla è necessario accedere con un proprio account. Tuttavia per accorciare i tempi è possibile sfruttare un profilo Gmail o Facebook. Se tocchiamo il tasto + in basso a destra è possibile avviare la procedura di creazione di un video.

A quel punto occorre scegliere le clip da importare prima i premere il tasto di spunta in alto a destra. Entrando nella sezione Photo, è possibile importare foto statiche da inserire nel montaggio finale del video da condividere sui profili social o da sfruttare anche in altre occasioni e per altri utilizzi.

Movie Maker per creare contenuti video per i social network

Se tocchiamo l’icona a forma di forbice in basso si passa alla fase di editing delle clip. Ciascuna clip ha due maniglie: trasciniamo una delle due verso la parte centrale della clip per tagliare l’inizio o la fine del materiale registrato. Nella schermata di editing, Movie Maker mostra una serie di sticker fissi e animazioni da applicare sulle clip.

Tra le categorie degli effetti video più interessanti ci sono Romantic, Motion, Number, Energy e Party. Siamo davanti a una piattaforma ben curata e che permette di inserire una transizione tra un passaggio all’altro. Basta toccare dal menu di modifica lo sticker in basso a sinistra e quindi Transition. A quel punto scegliere la transizione da applicare tra le varie disponibili.

Transizioni, sticker e animazioni sono elementi che si posizionano nella timeline come livelli aggiuntivi indipendenti. Per spostarne uno è sufficiente toccarlo e farlo scorrere sulla linea orizzontale.

Movie Maker for YouTube & Instagram di Alive (questo è il nome completo di questa app gratuita) riscuote successo perché è semplice, permette di produrre montaggi in tempo reale, aggiungere file video, immagini, scritte ed effetti animati che non passano nell’indifferenza e possono essere utilizzati per creare interessanti lavori. La timeline dinamica permette di tagliare quelle parti che non servono così come collegare tra di loro le clip ed effettuare montaggi senza particolari difficoltà.