Quando ci sono troppe cartelle sul PC, riuscire a trovare subito i contenuti d’interesse non è affatto rapido. Se a questo aggiungiamo che le cartelle di Windows hanno la stessa icona gialla, a eccezione di quelle per documenti, musica, immagini e video, la situazione si fa ancora più complicata. Un modo per semplificare la ricerca e personalizzare il sistema operativo è il ricorso a Folder Painter, un programma gratuito e in Italiano con cui cambiare con pochi click il colore delle cartelle.

Il software, facile da usare e funzionante senza eseguire alcuna installazione, permette di impostare un colore per ogni cartella, scegliendo quelli preferiti compresi nei set predefiniti, tutto agendo dal menu contestuale.

Icone delle cartelle sul PC, come cambiarle

Scarichiamo Folder Painter e premiamo il pulsante Download in basso. Al termine del download estraiamo l’archivio ZIP e avviamo il file .exe per la versione di Windows del nostro PC. Nella finestra che si apre, facciamo clic sul pulsante Sì, selezioniamo il pacchetto di icone che ci interessa dal menu a sinistra e premiamo il pulsante Installa per aggiungere Folder Painter al menu contestuale di Windows.

Facciamo clic destro sull’icona della cartella da colorare, selezioniamo Cambia l’icona della cartella dal menu e selezioniamo il colore preferito. Per cambiare la tonalità già impostata, scegliamone un’altra sempre dal menu. Per poter ripristinare l’icona predefinita di una cartella, facciamo clic destro, selezionando la voce Cambia l’icona della cartella sempre dal menu contestuale e clicchiamo poi su Icona standard. Se desideriamo aggiungere ulteriori colori e modelli per personalizzare le icone delle cartelle, possiamo scaricare il pacchetto aggiuntivo dalla pagina web cliccando sul pulsante Download.

Estraiamo poi l’archivio ZIP ricavato, premiamo su Aggiungi nuovo menu nella finestra del software, selezioniamo le voci Icona 1, Icona 2, a sinistra, premiamo sul pulsante …, scegliamo il file dell’icona e clicchiamo su Installa. Se vogliamo cambiare i nomi dei pacchetti o delle icone, usiamo i campi posti a destra, mentre se riscontriamo problemi nella visualizzazione delle icone possiamo ricostruirne la cache, cliccando su Ricostruisci la cache delle icone.

Per eliminare un pacchetto di icone dal menu contestuale, selezioniamolo dalla parte sinistra di Folder Painter e premiamo Rimuovi il menu selezionato. Per rimuovere il programma dal menu contestuale, invece, premiamo su Disinstalla.