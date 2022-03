Non si arresta la macchina delle novità in casa Lenovo. Anche il 2022 è destinato a passare alla storia della multinazionale hi-tech come uno di quelli in cui è stata l’innovazione a farla da padrone. Basti vedere la presentazione dei nuova dispositivi che aiutano a semplificare la Smart Home. Tre in particolare: Yoga Tab 13, Yoga Tab 11 e Lenovo Smart Clock 2. Esaminiamo tutti i dettagli.

Lenovo Yoga Tab 13

Inaugura il portfolio di prodotti il nuovo Yoga Tab 13, un tablet che offre sostanza, flessibilità e stile. Pensato per gli utenti alla ricerca di un dispositivo adatto sia per gestire il lavoro sia per l’intrattenimento, con il suo processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870 e gli 8 GB di memoria, garantisce prestazioni di alto livello in entrambi i campi. Dotato di un ampio display 2K LTPS da 13 pollici, offre 400 nits di luminosità e il 100% della gamma di colori sRGB.

Il pannello compatibile con Dolby Vision HDR restituisce dettagli delle immagini e una qualità brillante. Anche la resa audio è ottimale grazie ai quattro altoparlanti JBL integrati. Inoltre, il sostegno di Yoga Tab 13 funge anche da gancio e il suo design dai bordi arrotondati permette di utilizzarlo in diverse posizioni: possiamo appenderlo, posizionarlo in orizzontale sulla base o inclinato per digitare, scrivere o disegnare con la Lenovo Precision Pen 2. Completa la dotazione anche una fotocamera frontale da 8 megapixel per il controllo a mani libere.

Lenovo Yoga Tab 11

L’offerta dei nuovi tablet vanta anche la presenza di Yoga Tab 11, pensato per essere condiviso da tutta la famiglia. Basato su un potente processore octa-core MediaTek Helio G90T con chip di memoria UFS molto veloce, utile per esempio per ottenere alte prestazioni con giochi, app e navigazione.

Dotato di un display touch 2K IPS da 11 pollici con qualità dell’immagine Dolby Vision, è l’ideale sia per l’intrattenimento domestico sia per lo studio da casa. Anche per Yoga Tab 11 è previsto il supporto per la Lenovo Precision Pen 2 e un sostegno che può fare da gancio per posizionarlo come preferiamo.

Lenovo Lenovo Smart Clock 2

Torna in una nuova versione lo Smart Clock di Lenovo, costruito per la camera da letto o per qualsiasi ambiente in cui si necessiti di un orologio multifunzione. Lenovo Smart Clock 2 con dock di ricarica wireless funge da luce notturna, radio stereo, pad di ricerca e assistente intelligente tutto in uno.

Pensato per il relax degli utenti, durante la notte automaticamente rimuove i segnali acustici dei telefoni e i ping delle e-mail. L’esterno è realizzato in tessuto morbido disponibile in tre colorazioni: Shadow Black, Heather Grey e Abyss Blue.