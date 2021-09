Xiaomi ama rivelare la sua timeline tecnologica prima che sia pronta per la commercializzazione e i suoi nuovi Smart Glasses rispettano questo schema. Pur essendo un prodotto completamente funzionante, in questa fase l’azienda non ha rivelato alcun prezzo o disponibilità.

Tecnologia all’avanguardia per Xiaomi Smart Glasses

Gli Xiaomi Smart Glasses utilizzano una tecnologia all’avanguardia. Mentre gli occhiali includono una fotocamera come gli occhiali da sole Facebook per Ray-Ban recentemente rivelati, vanno molto oltre e attraversano bene il territorio che Google ha esplorato una volta con i suoi Google Glass. Gli occhiali incorporano la tecnologia della lunghezza d’onda ottica nell’obiettivo destro per rifrangere la luce dal suo piccolo display che, secondo Xiaomi, ha le dimensioni di un chicco di riso.

Il display stesso è realizzato utilizzando la tecnologia microLED all’avanguardia, da non confondere con la tecnologia mini-LED che Apple e altri hanno utilizzato di recente nei pannelli LCD IPS. In realtà è più simile alla tecnologia OLED con ogni pixel che si autoillumina. Ogni pixel è un minuscolo 4μm che si combina per produrre un’immagine monocromatica per la massima efficienza.

Secondo Xiaomi, il display può raggiungere la retina bruciando 2 milioni di nits. Gli Xiaomi Smart Glasses sono alimentati da un chip quad-core basato su Arm e pesano 51 grammi. Xiaomi afferma di immaginare un futuro in cui gli occhiali intelligenti potrebbero sostituire gli smartphone offrendo gran parte delle loro funzionalità. In questo caso, per Xiaomi i suoi Smart Glasses possono visualizzare messaggi e notifiche, effettuare chiamate, navigare, acquisire foto e tradurre testo.

Come accennato, anche i Ray-Ban sono smart grazie all’accordo con Facebook. La collaborazione significa principalmente che le foto e i video realizzati con la doppia fotocamera nascosta negli angoli esterni di ogni coppia di Storie vengono inviati e gestiti con l’ app Facebook View per iOS o Android. Il gigante dei social media ha anche introdotto la possibilità di avviare la registrazione o scattare un’immagine utilizzando comandi vocali specifici nei nuovi occhiali intelligenti. Le Storie hanno 3 microfoni ciascuno, oltre ad altoparlanti che consentono all’utente di effettuare chiamate vocali o utilizzare gli occhiali in alternativa agli auricolari.

Le telecamere coinvolte hanno una risoluzione di 5 megapixel per video con una risoluzione fino a 1.184 x 1.184 pixel a 30 fps, o immagini fisse fino a 2.592 x 1.944 e sono legate allo spazio di archiviazione valutato per circa 30 video clip o al massimo 500 foto.

Tuttavia, Facebook li pubblicizza come un trampolino di lancio vitale per versioni ancora più potenti in futuro, alcune delle quali potrebbero incarnare le ambizioni AR/VR dell’azienda verso la fine di questo percorso. I Ray-Ban Stories sono dotati di una custodia per la ricarica e l’archiviazione, un cavo USB di tipo C, un panno per la pulizia e una borsa in cui conservare tutta questa nuova tecnologia.