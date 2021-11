Nel roster di Apple Arcade entra Disney Melee Mania di Mighty Bear Games. I gamer possono riunirsi in squadre in una arena virtuale unica nel suo genere. Ogni partecipante può scegliere il proprio ologramma fra personaggi come Ralph Spaccatutto, Elsa, Topolino, Frozone, Moana e Buzz Lightyear per sfidare amici e nemici in partite 3 contro 3 e salire sul podio dei campioni Disney.

Su Apple Arcade sbarca Disney Melee Mania

In Disney Melee Mania, l’utente si ritrova su un campo di battaglia virtuale in cui è possibile scegliere tra 12 personaggi di diversi classici Disney e Pixar, con nuovi personaggi aggiunti periodicamente. Ognuno sarà diverso dagli altri e avrà il suo set di mosse iconiche ed elementi sbloccabili. Nel corso di partite di cinque minuti ricche di azione, i giocatori devono accumulare più punti possibile o sconfiggere la squadra avversaria tutte le volte che si può per avere una chance di vincere.

Ogni gamer partecipa a battaglie multiplayer dal ritmo serrato che mettono alla prova le abilità di ciascun personaggio in combattimenti corpo a corpo, con varie modalità e sfide per testare le sue capacità, e la possibilità di vincere premi in-game.

Nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade

Ogni settimana sono aggiunti al servizio giochi e nuovi aggiornamenti ai contenuti, come Lego Star Wars: Castaways, il primo gioco di azione e di avventura social della serie Lego Star Wars.

Dopo l’atterraggio di fortuna su un pianeta misterioso nel mezzo di un vortice spaziale, l’utente si presenta a nuovi personaggi e incontrerà altri player in un social hub, giocando e gareggiando in diversi giochi. Può combattere contro i tusken, vedere il palazzo di Jabba sul pianeta Tatooine, sconfiggere gli stormtrooper su Endor ed esplorare la Morte Nera in simulazioni registrate all’Osservatorio.

Si può giocare da soli o in team per salvare queste registrazioni storiche minacciate dalla crescente corruzione che sta alterando i grandi momenti della storia di Guerre Stellari. Tra corse sui Microfighter, la conquista di nuovi equipaggiamenti e opzioni di personalizzazione, e sfide di combattimento con gli amici all’Ippodromo, i gamer risolveranno il mistero insieme e vivranno simulazioni dell’intera galassia di Guerre Stellari.

Apple Arcade offre accesso illimitato a una collezione in crescita di oltre 200 giochi. Il servizio include nuove uscite, titoli premiati e successi dell’App Store, come NBA 2K22 Arcade Edition, Sneaky Sasquatch, Mini Motorways, The Oregon Trail, Sonic Racing, Fantasian, Solitaire di MobilityWare, Tiny Wings e Crossy Road Castle, tutti disponibili senza pubblicità o acquisti in-app.