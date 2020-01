Oppo Reno2 mette in mostra un display Amoled da 6,5 pollici con risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel e 401 ppi. A spingerlo ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 730G, accompagnato dalla GPU Adreno 618 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Equipaggiato con sistema operativo ColorOS 6.1, basato su Android 9, permette di gestire il terminale con nuove gesture per la navigazione che rendono il terminale comodo da usare.

Oppo Reno2 punta sul sistema di fotocamere integrato per cercare di farsi largo sul mercato: nella parte posteriore ne troviamo quattro. C’è quella principale Ultra-Clear da 48 megapixel, c’è il teleobiettivo da 13 megapixel, c’è l’obiettivo ritratto da 2 megapixel e un obiettivo grandangolare da 8 megapixel che supportano uno zoom ibrido 5x (digitale 20x) e utilizzano la tecnologia Fusion Imaging per alternare le lunghezze focali.

Proprio l’innovazione è uno dei punti di forza, come dimostrato dalla modalità video Ultra-Steady che sfrutta la tecnologia di stabilizzazione dell’immagine ibrida per garantire accuratezza e migliorare l’anti-shake. E ancora: lo smartphone è dotato di un sensore giroscopico simile a quelli utilizzati nelle moderne action cam. Le registrazioni a 60 fps a 1080p sono pensate per filmare scene movimentate con una resa simile a quelle delle action cam. La fotocamera frontale si estrae automaticamente ed è dotata di un sensore da 16 megapixel di ottima qualità.

Tra le modalità fotografiche si segnala la Ultra Dark con cui catturare scene nitide nei casi in cui la luminosità dell’ambiente è limitata. La batteria è da 4.000 mAh compatibile con la tecnologia VOOC Flash Charge 3.0 per la ricarica veloce. Disponibile nelle colorazioni Luminous Black, Ocean Blue con 8 GB RAM e 256 GB, il prezzo di listino è di 499 euro.

LG K50S

Schermo FullVision da 6,5 pollici con risoluzione di 1.560 x 720 pixel, LG K50S (dimensioni pari a 165,8 x 77,5 x 8,2 mm per un peso complessivo di 194 grammi) è disponibile nei colori blu e nero. Caratteristica peculiare è la certificazione per resistenza con lo standard militare USA MIL-STD-810G. Alimentato dal processore CPU 64-bit Octa-Core a 2 GHz Mediatek MT6762 con GPU IMG PowerVR GE8320, è accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna è di 32 GB, espandibile tramite scheda microSD.

Equipaggiato con sistema operativo Android Pie 9.0, il comparto fotografico di LG K50S si compone di 3 fotocamere posteriori e una frontale. Batteria da 4.000 mAh, lo smartphone è dotato di doppio slot per le SIM e di uno slot indipendente per l’espansione di memoria fino a 2 TB tramite MicroSD. Pollice in su per il prezzo: 199,90 euro.