Prosegue lo sviluppo del nuovo aggiornamento di sistema operativo iOS 13.4, arrivato adesso alla seconda beta. Questa release è disponibile sia per gli sviluppatori iscritti al programma Apple Developers che hanno installato il profilo per abilitare il download di aggiornamenti beta e sia per l’utenza generica. Tra le novità che si segnalano con il nuovo software si registrano miglioramenti nella funzione CarKey, una nuova modifica alla barra strumenti di Mail e l’implementazione di nuove funzioni nell’app TV.

Si tratta di novità che si aggiungono a quelli della prima beta ovvero l’introduzione degli acquisti unificati, funzione CarKey, i nuovi controlli in CarPlay, la condivisione delle cartelle su iCloud Drive, l’opzione di navigazione rapida tra i tab e nella ricerca, gli aggiornamenti nel design dell’app TV, la visualizzazione dei Limiti di Tempo di Utilizzo di iPhone sul Mac, i nuovi sticker per le Memoji, il supporto all’in-app purchase, la possibilità di rimappare le scorciatoie hardware da tastiera su iPad e le nuove azioni per Shazam in Shortcuts.

iOS 13.4 beta 2, scaricare l’aggiornamento

Via libera al supporto di iOS 13.4 non solo per i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ma anche con i precedenti iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPod touch di settima generazione. In tutti i casi è possibile verificare manualmente la presenza dell’update seguendo il percorso, direttamente dal proprio dispositivo, Impostazioni Generali -> Aggiornamento Software -> Scarica e Installa direttamente dal dispositivo oppure collegare il device a un Mac o a un PC via iTunes.

In attesa del rilascio della versione finale di iOS 13.4, è dunque possibile cimentarsi con la seconda beta. La possibilità viene gratuitamente offerta a tutti. Come fare? Se non lo abbiamo ancora fatto per prima cosa iscriviamoci al sito beta.apple.com. Una volta che la nostra richiesta sarà accettata potremo scaricare la beta direttamente sul nostro dispositivo. Consideriamo però che ci potrebbero essere bug o malfunzionamenti. Seguendo le istruzioni del sito, tutte rigorosamente in lingua inglese, dovremo eseguire l’enroll del dispositivo. Eseguiamo poi un backup completo con iTunes del nostro iPhone o iPad. Da Safari per iOS andiamo alla pagina beta.apple.com/profile.

Il certificato scaricato dalla pagina abiliterà il download della beta da Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software. Ricordiamo che come sia indispensabile una connessione veloce (oltre che un’adeguata carica della batteria) perché la procedura di installazione può richiedere parecchi minuti. A ogni modo, solo pochi giorni fa, l’azienda di Cupertino aveva dato il via libera al rilascio del nuovo aggiornamento di sistema operativo per iPhone e iPad.