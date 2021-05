iPhone 12 e iPhone 12 mini di colore viola sono le due nuove produzioni made in Apple. Entrambi i modelli hanno un sistema a doppia fotocamera che offre funzioni di fotografia computazionale nel contesto di un display Super Retina XDR edge-to-edge con tecnologia Oled.

Il design di iPhone 12 da 6,1 pollici e iPhone 12 mini da 5,4 pollici si basa su un guscio in alluminio e un rivestimento frontale in Ceramic Shield, ottenuto aggiungendo un nuovo passaggio di cristallizzazione ad alta temperatura che prevede l’inserimento nel vetro di cristalli di nanoceramica.

iPhone 12 e iPhone 12 mini in viola includono iOS 14.5, che offre la possibilità di sbloccare il telefono usando Apple Watch quando si indossa la mascherina, l’app Apple Podcast migliorata con pagine di programmi ed episodi ridisegnate, la tab Cerca e nuove emoji.

Quali sono le novità di iPhone 12 e iPhone 12 mini

iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno un display Super Retina XDR all-screen che arriva fino ai bordi. I nuovi display Oled offrono un contrasto di 2 milioni a 1 per neri più profondi, un’esperienza di visualizzazione di video HDR ad alta risoluzione, foto dettagliate e quasi il doppio della luminosità rispetto ad iPhone 11. iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno una resistenza all’acqua di grado IP68: sono stati testati per una profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti. Il sistema di fotocamere è composto da un ultra-grandangolo e un nuovo grandangolo con apertura ƒ/1.6.

Sui modelli di iPhone 12 la fotografia è supportata dalla Modalità Notte, dal Deep Fusion più veloce e ora su tutte le fotocamere, dal TrueDepth, grandangolo e ultra grandangolo. La modalità Notte garantisce un contrasto più netto in condizioni di scarsa luminosità e la tecnologia Deep Fusion migliora la texture e riduce il rumore. Smart HDR 3 usa il machine learning per regolare il bilanciamento del bianco, il contrasto e la saturazione nelle foto, per immagini realistiche.

iPhone 12 è in grado di registrare video in HDR con Dolby Vision e propone una esperienza Dolby Vision end-to-end,4 semplificando la registrazione, l’editing e la condivisione di filmati di qualità cinematografica direttamente su iPhone. Il grading Dolby Vision viene applicato in tempo reale durante le riprese e mantenuto in corso di montaggio sia nell’app Foto che in iMovie e Final Cut Pro.

Entrambi i modelli offrono una stabilizzazione video di qualità cinematografica, video selfie con Dolby Vision ancora più realistici e la possibilità di registrare video Time-lapse in modalità Notte con tempi di esposizione più lunghi.

iPhone 12 e iPhone 12 mini sono complessivamente disponibili in blu, verde, nero, bianco, (Product)Red e viola nei modelli da 64 GB, 128 GB e 256 GB da 839 euro.