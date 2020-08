Con 14,7 milioni di pixel, un miliardo di colori, luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica, il display Retina dell’iMac offre una nuova visione frontale. Il testo appare come una pagina stampata e le foto sono più nitide e dettagliate. Inoltre è possibile montare video 4K alla massima risoluzione. E ora, grazie alla tecnologia True Tone, il display Retina 5K dell’iMac 27 regola la temperatura del colore in base alla luce dell’ambiente in cui si trova l’utente.

Il display del nuovo iMac è disponibile anche in versione con nanotexture, introdotto per la prima volta nel Pro Display XDR, per una visione migliore in diverse condizioni di luminosità, come una stanza molto luminosa o con luce naturale indiretta. A differenza dai classici schermi opachi che hanno un rivestimento che disperde la luce, questo schermo all’avanguardia è realizzato con un processo innovativo che incide il vetro a livello nanometrico. Il risultato è un display Retina 5K con riflettanza bassa, ancora meno riflessi e contrasto per immagini di elevata qualità.

Videocamera e altoparlanti del nuovo iMac

Per chi usa l’iMac per restare in contatto con amici, parenti e colleghi, la videocamera FaceTime HD ha una risoluzione di 1080p, mentre il processore ISP del chip T2 Security ottimizza la mappatura dei toni, il controllo dell’esposizione e il rilevamento dei volti per una qualità video superiore. In aggiunta alla videocamera migliorata, il chip T2 Security dirige l’orchestra degli altoparlanti, per offrire un’equalizzazione variabile, un suono più bilanciato di alta fedeltà e bassi più profondi. I nuovi microfoni in array di qualità professionale garantiscono un audio ottimale per videochiamare con FaceTime o registrare podcast, memo vocali direttamente dal Mac.

Per quanto riguarda la componente software, dall’autunno sarà possibile aggiornare gratuitamente l’iMac con macOS Big Sur, l’ultima versione del sistema operativo desktop Apple. macOS Big Sur ha un design tutto nuovo ma subito familiare, e include miglioramenti per le app principali. Sono in arrivo nuove funzioni per il programma di navigazione Safari, fra cui la possibilità di personalizzare la pagina iniziale, i pannelli migliorati, la traduzione integrata e un nuovo Resoconto sulla privacy.

Con la nuova app Messaggi, gli utenti possono comunicare in modo più personale ed efficace, seguire un thread e intervenire in conversazioni di gruppo. Anche l’app Mappe è stata rinnovata con potenti funzioni per esplorare luoghi e viaggiare in tutto il mondo.