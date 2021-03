Internet è tanto utile quanto pericoloso: si può avere accesso a un’infinità di informazioni, ma bisogna fare molta attenzione, in quanto si può incappare in minacce indesiderate o in siti dannosi per il computer.

Di conseguenza è fondamentale installare sul proprio computer un buon antivirus, capace di proteggere lo stesso da minacce che potrebbero provocare danni di gravità variabile. Gli antivirus sono presenti sia a pagamento che gratuiti.

Avast Free Antivirus

Avast Free Antivirus è uno dei migliori antivirus in grado di proteggere il computer. Si tratta di un software capace di fornire una sicurezza completa sotto tutti i punti di vista. Attraverso il suo utilizzo è possibile controllare tutti i file presenti sul PC, compresa la posta elettronica.

Questo antivirus riesce a contrastare in maniera efficace gli spam che ogni giorno intasano la posta elettronica. La sua funzione principale riguarda la protezione della rete Internet. Una volta installato, Avast può scansionare il PC sia rapidamente o in maniera completa.

Avast è uno degli antivirus più efficaci e potenti, ma anche uno dei più esigenti in termini di memoria. Soprattutto se si utilizzano tutte le funzioni insieme è possibile qualche rallentamento del computer.

Avast Free Antivirus è completamente in italiano, ma per poterlo utilizzare occorre procedere al rinnovo annualmente, sempre in maniera totalmente gratuita.

Kaspersky Security Cloud Free

Quando si sente parlare di Kaspersky si pensa sempre alla versione a pagamento: questo antivirus è invece disponibile anche in versione gratuita. Funziona molto bene e assicura una protezione completa ed efficace del proprio computer.

Ovviamente la versione gratuita offre meno funzionalità rispetto a quella a pagamento, ma è comunque in grado di offrire una notevole protezione. Nonostante la sua potenza, è più leggero di Avast Free Antivirus e causa meno rallentamenti al computer.

Kaspersky garantisce protezione in tempo reale, grazie alle scansioni e agli aggiornamenti effettuati in maniera automatica. Assicura un’ottima protezione durante la navigazione su Internet, impedendo l’accesso a siti dannosi o pericolosi e agisce anche sulla posta elettronica.

Il suo utilizzo costante riesce a contrastare gli spam che ogni giorno intasano la posta elettronica. È dotato di un’interfaccia molto comprensibile e semplice da utilizzare.