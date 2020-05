Si chiama E-learning Card ed è la nuova iniziativa di Tim per il sostegno alla didattica digitale, la riduzione delle disuguaglianze e la collocazione al centro dell’attenzione del mondo della scuola. Destinatari sono i clienti prepagati consumer di telefonia mobile per cui l’operatore telefonico ha predisposto un’offerta dati attiva. L’iniziativa rientra tra le attività che Tim sta proponendo a supporto della scuola ovvero di docenti e studenti.

In buona sostanza dà la possibilità di navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza senza intaccare le soglie di traffico della propria tariffa. E-learning Card è compatibile con le piattaforme indicate dal Ministero dell’Istruzione, come Google Suite for Education, Office 365 Education A1, WeSchool, senza limiti geografici.

Come funziona la nuova offerta E-Learning Card di Tim

Con E-Learning Card studenti e docenti navigano gratis per 1 anno, senza limiti e senza consumare i GB della propria tariffa dati attiva sulla linea mobile sulle piattaforme di E-Learning riconosciute dal Ministero dell’istruzione: Google Suite for Education, Office 365 Education A1, WeSchool. Le chiamate e le videochiamate tramite Internet voip consumano invece i GB del piano tariffario attivo sulla linea mobile.

È possibile utilizzare l’offerta solo se è attiva sulla linea mobile un’offerta dati a pagamento e il traffico dati non sia esaurito. In assenza di GB non è possibile effettuare traffico dati e navigare. La proposta è valida per clienti ricaricabili e l’attivazione avviene entro 48 ore dalla richiesta.

L’offerta E-Learning Card è gratuita e non prevede costi di attivazione. La navigazione gratuita è possibile solo in presenza di un’offerta dati attiva sulla linea mobile ed è consentita solo se utilizza il servizio su Rete mobile Tim e su territorio italiano. In roaming E-Learning Card di Tim è utilizzabile nei Paesi dell’Unione europea fino a un massimo di 5 GB al mese. Non è incluso nell’offerta il traffico dati per la visualizzazione di link esterni al portale ed eventuali banner pubblicitari o qualsiasi download dall’applicazione all’avvio e non classificabile come traffico dell’appù stessa.

Per disattivare l’opzione E-Learning Card occorre infine chiamare gratuitamente il numero 40916, online accedendo alla sezione MyTIM Mobile del sito, chiamando il Servizio Clienti 119 e seguendo le istruzioni del risponditore automatico.