La coppia funziona perché da una parte c’è ho. ovvero l’operatore telefonico emergente che sta riscontrando un apprezzamento crescente tra gli utenti per via del rapporto fra tariffe e offerte per la clientela. Dall’altra c’è Xiaomi, produttore cinese di device elettronici che sta guadagnando quote di mercato con la realizzazione di smartphone di qualità con un costo di listino inferiore alla media. I due player hanno unito forze e competenze e il risultato è l’iniziativa Stay Cho.nnected. In buona sostanza si tratta di un voucher da utilizzare per comprare uno dei tanti dispositivi Xiaomi, siano essi top di gamma o device più economici, comunque aderenti alla promozione. L’obiettivo, come spiegato dai promotori, è rendere più smart la propria esperienza di navigazione o la propria casa. C’è solo un aspetto a cui prestare molta attenzione: questa opzione è esercitabile solo fino al 27 novembre e solo in favore dei nuovi utenti dell’operatore telefonico.

Stay Cho.nnected, la nuova proposta di ho. e Xiaomi

Condizione fondamentale per l’adesione a questa nuova offerta è diventare nuovi clienti ho. E per farlo basta solo acquistare online una delle offerte disponibile con richiesta di consegna a casa della SIM. Tutto molto semplice e veloce, anche perché al termine della procedura, l’utente riceve via mail il voucher del valore di 20 euro. Per completezza di informazione, segnaliamo che al momento della richiesta della nuova SIM ho., il nuovo cliente può sia richiedere l’attivazione di un nuovo numero telefonico e sia la portabilità del numero dall’operatore attuale. Qualunque sia la posizione di partenza, sono sufficienti pochi minuti per completare l’operatore così come bastano fino a un massimo di 5 minuti per la successiva attivazione, una volta ricevuta la SIM a casa.

Il voucher può quindi essere immediatamente usato sullo store di Xiaomi per comprare uno o più dei device a listino. Ancora più precisamente, per riscattare il voucher nell’ambito della promozione Stay Cho.nnected occorre compiere 3 azioni. La prima è la registrazione sul sito mi.com; la seconda è l’aggiunta del dispositivo scelto nel carrello; la terza è l’uso del voucher stesso al momento di effettuare il pagamento. Anche in questo caso c’è una condizione minima per aderire all’offerta ed è la spesa netta di almeno 20 euro ovvero senza conteggiare le spese di spedizione. Il voucher va quindi utilizzato entro il 30 novembre.

Se andiamo a sfogliare l’elenco dei prodotti Xiaomi da acquistare nell’ambito della promozione Stay Cho.nnected con l’operatore telefonico ho., scopriamo l’esistenza di una lunga serie di opzioni. Gli utenti possono infatti riscattare il voucher anche per videocamere di sicurezza, bilance pesapersone, power bank, lampadine smart a LED o cuffie wireless. Ma potremmo ricordare anche lo spazzolino elettrico Mi Smart Electric Toothbrush T500, il purificatore d’aria Mi Air Purifier 2H, l’aspirapolvere Mi Handheld Vacuum Cleaner. La lista completa è pubblicata sulla pagina www.ho-mobile.it/staychonnected.