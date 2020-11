Chi l’ha detto che per navigare sul web sia indispensabile una linea fissa domestica? Si tratta della soluzione tradizionale più utilizzata, ma non è la sola. E non potrebbe essere diversamente, considerando le differenti esigenze di lavoratori e utenti in mobilità. Ci pensano allora le offerte internet mobile Vodafone a rispondere a queste necessità e per farlo propone pacchetti completi ovvero più tariffe per più opzione di scelta di traffico dati. Dal punto di vista tecnologico, la chiave di questa innovazione è il router portatile Vodafone, la soluzione flessibile per accedere alla Rete in maniera affidabile e stabile tutte le volte che non si ha la possibilità di attivare o di disporre di una linea telefonica fissa. Se queste sono le premesse, il passo successivo non può che essere la scelta della proposta maggiormente in sintonia con le necessità personali di navigazione sul web.

Come navigare con traffico dati fino a 100 GB ogni mese

C’è quindi un’alternativa alla linea fissa per collegarsi al web. Anzi, ce ne sono differenti: tante quanti sono le SIM dati Vodafone. I passaggi da seguire per accedere a Internet e iniziare a navigare ad alta velocità sulla GigaNetwork Vodafone sono pochi e semplici. In buona sostanza è sufficiente attivare uno piano tariffario dell’operatore, inserire la SIM in una chiavetta Internet da collegare via USB al proprio dispositivo, in un tablet o nel router portatile Vodafone. A quel punto è tutto pronto per sfruttare la Rete per esigenze lavorative o personali. Vale la pena ricordare che il router Wi-Fi Vodafone consente di navigare fino a 150 Mbps in download e di condividere la Rete fino a 10 dispositivi in contemporanea. In pratica anche colleghi e familiari possono agganciarsi al web attraverso il router e dunque collegare a Internet il proprio smartphone oppure il tablet, il notebook o la smart TV. Basta inserire la SIM dati all’interno del modem e accenderlo. La rete Vodafone è infatti già attiva e non occorre alcuna configurazione particolare.

E quando facciamo riferimento alla navigazione in mobilità c’è un motivo. Il modem portatile Vodafone è compatto e pesa circa 100 grammi. Di conseguenza può essere facilmente portato con sé. È dotato di una batteria ricaricabile e funziona senza fili. In pratica è come avere a sé un secondo smartphone. Naturalmente Vodafone ha già definito le offerte in abbonamento e per ricaricabili. Nel primo caso l’opzione è duplice:

Giga Speed Plus 50 ovvero 50 GB al mese al prezzo di 11,99 euro

Giga Plus Speed 100 ovvero 100 GB al mese al prezzo di 19,99 euro

In più, con il pagamento extra di 1 euro al mese per 24 mesi, l’utente ha a disposizione il modem Vodafone per disporre costantemente di un accesso al web.

Anche sul fronte ricaricabili le opzioni sono due:

Giga Speed 20: pacchetto dati di 20 GB al prezzo di 9,99 euro al mese

Giga Speed 50: pacchetto dati di 50 GB al prezzo di 13,99 euro al mese

A completamento di questa doppia proposta c’è l’aggiunta di un modem portatile al costi una tantum di 64 euro.