Lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero mai prodotto da Apple: iPhone 12 mini da 5,4 pollici è disponibile nelle cinque finiture blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED,8 iPhone 12 mini integra le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto e offre un display Super Retina XDR edge-to-edge immersivo. iPhone 12 mini ha inoltre il nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, più robusto del vetro, e offre un rating con grado IP68 per la resistenza all’acqua.

iPhone 12 mini propone un sistema a doppia fotocamera con fotocamera ultra-grandangolare e una nuova fotocamera grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6 che offre prestazioni del 27% superiori per foto e video in ambienti poco illuminati. Il chip A14 Bionic rende possibili funzioni di fotografia computazionale su iPhone 12 mini, come Smart HDR 3, la modalità Notte e Deep Fusion su tutte le fotocamere. iPhone 12 mini supporta l’acquisizione video HDR con Dolby Vision in 4K fino a 30 fps.

Nuove opzioni di acquisto per iPhone 12 mini

iPhone 12 mini è disponibile nei modelli da 64 GB, 128 GB e 256 GB nei colori nero, bianco, blu, verde e (PRODUCT)RED, da 839 euro. Per ricaricare tutti i modelli iPhone 12, i clienti possono utilizzare alimentatori e cavi da USB-A a Lightning esistenti. La ricarica veloce è disponibile con il cavo da USB-C a Lightning, incluso nella confezione, ed è compatibile con gli alimentatori e le porte USB-C esistenti.

Sul versante vendite, i clienti che acquistano iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini e HomePod mini possono contare su ancora più opzioni per acquistare i nuovi prodotti direttamente da Apple.

Le modalità per trovare online, al telefono o in store il prodotto desiderato sono diverse: si può avviare una chat online con un Apple Specialist per poi ricevere il dispositivo scelto con una pratica consegna senza contatto, oppure recarsi in un Apple Store per una sessione individuale con uno Specialist.

Le opzioni per la consegna del prodotto acquistato includono il ritiro in store, il ritiro fuori dallo store, la consegna entro lo stesso giorno e la consegna express all’ingresso dello store.

Per verificare la disponibilità di questi servizi occorre recarsi nell’Apple Store di riferimento o visitare il sito web della società di Cupertino. I clienti possono permutare un dispositivo idoneo e ricevere una Carta regalo Apple o un credito immediato su un nuovo acquisto. Se il dispositivo non risulta idoneo alla permuta, Apple provvede a riciclarlo.