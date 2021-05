Apple Podcasts Subscriptions è il marketplace globale dove scoprire gli abbonamenti a pagamento proposti da chi crea podcast. Permette anche di scoprire i canali ovvero le raccolte di programmi selezionati dagli autori e le autrici dei podcast con titoli, descrizioni e illustrazioni ad hoc. Come per i programmi, l’utente può sfogliare i canali gratuiti per trovare altri show, oltre che i canali a pagamento e quelli che offrono vantaggi a chi si abbona.

Come funziona Apple Podcast

La realizzazione di Apple Podcast va in parallelo con il rilascio del nuovo sistema operativo iOS 14.5 arriva una versione ridisegnata dell’app Apple Podcast che include una tab Cerca migliorata, con accesso veloce a Classifiche e categorie. Ci sono anche nuove, pagine per ogni programma e per ogni puntata che rendono più semplice seguire, ascoltare e condividere gli show.

Il nuovo pulsante di riproduzione smart permette di ascoltare i programmi a puntate partendo in automatico dall’ultimo episodio, e le serie dall’inizio di ogni stagione. Ed è possibile salvare singole puntate, che vengono scaricate per l’ascolto offline.

Il nuovo sito web Apple Podcasts for Creators fornisce notizie, informazioni sulle funzioni, guide approfondite e best practice per creare podcast. Chi crea podcast può accedere a una versione aggiornata della dashboard Apple Podcasts Connect, con nuove funzioni che semplificano la gestione dei programmi su Apple Podcast.

Per esempio, la nuova dashboard consente di modificare i metadati, pianificare e gestire la disponibilità dei programmi, organizzare gli show in canali, gestire più utenti e ruoli, e accedere a nuovi dati sulle performance e strumenti di visualizzazione per capire meglio l’interazione del pubblico. Da Apple Podcasts Connect è possibile iscriversi al nuovo Apple Podcasters Program, che dà accesso a tutti gli strumenti necessari per concepire e distribuire abbonamenti a pagamento su Apple Podcast.

Il costo di ogni abbonamento è fissato dai creatori e addebitato mensilmente per impostazione predefinita. I creatori possono anche proporre il pagamento annuale, che l’utente può gestire dalle impostazioni del proprio ID Apple accessibili dal pannello Ascolta ora.

L’utente può accedere a prove gratuite ed esempi di puntate offerte dai creatori. L’Apple Podcasters Program, che include tutti gli strumenti necessari per offrire abbonamenti a pagamento su Apple Podcast, è disponibile in oltre 170 Paesi e territori al costo di 19,99 euro all’anno. Chi crea podcast può iscriversi sin da subito all’Apple Podcasters Program su Apple Podcasts Connect.