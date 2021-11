Apple Fitness+, il primo servizio di fitness costruito interamente intorno all’Apple Watch, è disponibile anche in Italia. Propone allenamenti e meditazioni in stile palestra su iPhone, iPad e Apple TV, permettendo agli utenti di allenarsi o meditare. Fitness+ offre allenamenti adatti a tutti, per chi sta appena iniziando, o per chi sta cercando di cambiare la propria attuale routine di fitness, o, ancora, per chi vuole semplicemente provare qualcosa di nuovo.

Come funziona Apple Fitness+

Fitness+ incorpora direttamente su iPhone, iPad e Apple TV i parametri principali dell’allenamento offrendo un’esperienza personalizzata che gli utenti possono completare on demand. Durante i momenti chiave dell’allenamento, i parametri personali rilevati da Apple Watch vengono mostrati sullo schermo con un’animazione.

Sono disponibili 11 tipi di allenamento con durata variabile, tra cui High-Intensity Interval Training (HIIT), Rafforzamento, Yoga, Ballo, Core training, Bici, Pilates, Tapis Roulant (per corsa e camminata), Vogatore e Defaticamento consapevole. Per chi ama un po’ di competizione, gli allenamenti HIIT, Tapis Roulant, Bici e Vogatore hanno una barra performance (Burn Bar) opzionale che mostra, in tempo reale, come l’allenamento dell’utente si posiziona rispetto a quello di chi ha precedentemente completato lo stesso allenamento.

In tutti i workout c’è anche un trainer Fitness+ che mostra lo stesso allenamento con delle modifiche pensate per consentire a chiunque di partecipare, indipendentemente dal proprio livello. Fitness+ offre anche meditazioni per aiutare gli utenti a sviluppare una routine di meditazione regolare e migliorare il loro senso generale di benessere.

Gli utenti potranno scegliere tra nove temi per la Meditazione guidata (Purpose, Kindness, Gratitude, Awareness, Creativity, Wisdom, Calm, Focus e Resilience) insieme ai trainer Fitness+. Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti.

Oltre all’esperienza video su iPhone, iPad e Apple TV, le stesse meditazioni vengono caricate ogni settimana in formato audio nell’app Mindfulness su Apple Watch, così gli utenti possono usare Meditazioni.

Servono solo un paio di AirPods o altre cuffie Bluetooth. Gli utenti che desiderano fare esercizi di meditazione in movimento possono monitorare l’attività nell’app Allenamento sul proprio Apple Watch per dedicarsi alla meditazione anche quando camminano, durante un’escursione o mentre fanno stretching. Fitness+ ha anche contenuti ad hoc progettati per aiutare gli utenti ad iniziare, fare progressi o superare una fase della loro vita, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso di fitness.