C’è un principio di base che differenzia una cooperativa da un’azienda, qualunque sia la sua forma giuridica tra società di persone, società a responsabilità limitata, società di persone o, più in generale, società di capitali.

Le cooperative sono ispirate da principi come la solidarietà e la mutualità mentre le altre società inseguono prioritariamente il profitto.

Tra cooperativa e azienda quali sono le differenze

Sono numerose le differenze tra cooperativa e azienda, a iniziare dal diritto di voto. Nel caso delle aziende di capitali i soci contano in funzione del capitale conferito mentre nelle cooperative ogni socio ha diritto a un solo voto.

Come abbiamo premesso, le finalità viaggiano su binari opposti in quanto per le società di capitali il fine è il profitto mentre per le cooperative è la mutualità.

E ancora: nelle cooperative gli utili sono quasi totalmente reinvestiti nello sviluppo della cooperativa stessa e nel rafforzamento del patrimonio cooperativo mentre nelle aziende sono divisi tra gli azionisti in base alle quote di capitale.

E se l’organizzazione si scioglie, il patrimonio sociale finisce nei fondi di promozione cooperativa per la promozione, la nascita e lo sviluppo di altre cooperative. In definitiva, gli azionisti di un’azienda sono i proprietari, i soci di una cooperativa sono i gestori di un patrimonio legato a un territorio.

Tabella differenze fra cooperativa e altre forme di azienda

Provando a schematizzare le differenze fra cooperativa e altre forme di azienda secondo i principali aspetti, il quadro è il seguente: