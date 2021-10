Facebook aveva già annunciato la sua volontà di cambiare nome, ma adesso è fatta. Mark Zuckerberg si è diretto verso il futuro, ribattezzando la sua azienda Meta. Un modo per l’azienda di staccarsi dalla cattiva reputazione del social con il logo blu, scommettendo sul suo nuovo metaverso.

Un cambio di nome che avviene dopo 17 anni, e che mira ad ampliare il raggio d’azione di Facebook. “Il nostro marchio è così legato a un singolo prodotto che non può più rappresentare tutto ciò che facciamo oggi. In definitiva, spero che saremo come un’azienda del metaverso”, ha spiegato il numero uno dell’azienda.

Le ragioni del cambio nome da Facebook a Meta

Se quindi il social network Facebook è ancora rilevante, l’azienda – come WhatsApp, Messenger, Instagram e Oculus – farà ora parte del gruppo Meta. Un modo per differenziare Facebook dal resto della sua attività , dal momento che non sarà necessario avere un account sulla piattaforma con il logo blu per connettersi al metaverso.

Dietro questo rivestimento del mondo fisico, il metaverso dovrebbe progressivamente affermarsi come il futuro dei social network, ma anche della nostra stessa concezione di Internet. Allo stesso modo in cui Google è ospitato sotto l’egida della società Alphabet, il social network Facebook, le piattaforme Instagram e WhatsApp ma anche i visori per realtà virtuale Oculus diventano semplici filiali della nuova entità Meta.

Per Facebook-Meta, questo cambio di nome ha un duplice interesse: non solo permette all’azienda di basare il proprio progetto di sviluppo attorno al metaverso, ma le offre anche la possibilità di ripartire da zero, cercando di dimenticare i tanti recenti problemi di Facebook.

Con un concetto vicino a Second Life, il gioco di simulazione di vita diffuso negli anni 2003, il metaverso dovrebbe permetterci di comunicare, lavorare e giocare in uno spazio virtuale comune. Una sorta di gioco RP su scala globale , tutti gli internauti potranno ritrovarsi dal proprio smartphone, dal proprio computer o meglio ancora, dal proprio visore Oculus VR. In ogni caso, questo è ciò che progetta Mark Zuckerberg.

Il giovane imprenditore ha dettagliato per quasi un’ora e mezza la sua visione di questo universo virtuale immersivo che dovrebbe superare i vincoli dell’internet mobile portando una sensazione di presenza in mondi condivisi in tre dimensioni. Secondo lui, questa piattaforma ruoterà attorno a concetti forti come avatar, presenza, teletrasporto, interoperabilità, oggetti virtuali e interfacce naturali.

Il gruppo tecnologico ha dato uno sguardo a questo universo attraverso un video che mostra una donna che si unisce a un amico proiettando il suo avatar in realtà virtuale durante un concerto prima di accedere a un aftershow altrettanto virtuale e acquistare merce esclusiva sotto forma di NFT per personalizzare il suo clone digitale animato.