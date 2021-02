Xperia 5 II di Sony può essere acquistato anche in versione rosa. Il nuovo colore si aggiunge ai modelli nero, blu e grigio già disponibili. Cambia la tonalità, ma non la sostanza con la presenza di tutte le funzionalità note, come la tripla fotocamera con tecnologie prese in prestito dalla serie di fotocamere Alpha.

La tecnologia 5G, la batteria ad alta capacità da 4.000 mAh e il processore rapido sono abbinati a un design che vede il suo fulcro nel display CinemaWide 21:9 da 6,1 pollici.

Funzionalità Xperia 5 II tra 5G e Qualcomm Snapdragon 865

Le funzionalità del Sony Xperia 5 II comprendono una fotocamera veloce che integra le tecnologie delle fotocamere serie Alpha, tra cui Real-time Eye AF per ritratti e scatto continuo fino a 20 fps con autofocus continuo e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo. Ecco quindi la registrazione di video in slow-motion con qualità 4K HDR e 120 fps per catturare e riprodurre filmati in slow-motion fino a 5x se registrati a 24 fps.

Il display 21:9 CinemaWide da 6,1 pollici FHD+ HDR OLED5 assicura accuratezza cromatica e la modalità Creator powered by CineAlta. Lo smartphone è strategico anche per il gaming con refresh rate da 120 Hz e tecnologia Motion blur reduction da 240 Hz, oltre a Touch scanning rate da 240 Hz5 e miglioramenti della risposta al tocco di circa il 35%6 rispetto al modello precedente (Xperia 5), per una migliore precisione e velocità nelle fasi di gioco.

Con una larghezza di 68 mm e una profondità di 8 mm, Xperia 5 II è progettato per l’uso con una mano, come dimostra la forma degli angoli, più arrotondata rispetto ai predecessori, per una maggiore comodità sia durante l’utilizzo che quando si tratta di tenere il dispositivo in mano o in tasca.

Xperia 5 II è alimentato da una batteria ad alta capacità da 4.000 mAh con ricarica rapida, che si rigenera anche del 50% in soli 30 minuti. Forte di una radicata tradizione nello sviluppo di batterie con tecnologie adatte a migliorarne la durata, Sony afferma che Xperia 5 II manterrà le prestazioni della batteria, anche dopo 2 anni di utilizzo.

La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 e il modem-RF 5G Snapdragon X55 offrono possibilità di gioco, fotografia, multitasking e connessione veloce grazie alla velocità del 5G e alle prestazioni ottimizzate con CPU e GPU più veloci del 25% rispetto al modello precedente. Xperia 5 II disponibile in rosa, nero, blu e grigio e distribuito con Android 10, è acquistabile al prezzo di circa 1.200 euro.