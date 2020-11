Xiaomi arricchisce la sua gamma con tre nuovi modelli Mi 10. Si tratta di Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite, due di fascia alta e un medio gamma. Pollice in su per la durata della batteria, lo schermo luminoso, la potenza che rende l’esperienza fluida e il prezzo considerando la sua concorrenza

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro

Questi due modelli hanno in comune il processore Snapdragon 865, un display da 6,67 pollici di tipo LCD con risoluzione FHD+ che supporta una frequenza massima di 144 Hz e vetro Gorilla Glass, una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida a 33W. Sono entrambi dual SIM e supportano il 5G, il Wi-Fi 6 e la tecnologia NFC. Per la sicurezza è possibile sfruttare sia il sensore di impronte laterale sia il riconoscimento del volto.

Il peso è simile: 218 grammi per il Mi 10 T Pro e 216 per il Mi 10T. Entrambi registrano video in 8K 30 fps, possiedono una fotocamera anteriore da 20 megapixel e una posteriore tripla con obiettivo grandangolare da 13 megapixel e un’ottica macro da 5 megapixel.

Xiaomi Mi 10T Pro propone però in però un obiettivo principale da 108 megapixel mentre il Mi10T uno da 64 megapixel. Per quanto riguardo la memoria, Xiaomi Mi 10T Pro è venduto nelle due varianti con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e 8 GB e 256 GB contro i 6 GB di RAM e i 128 GB di storage del Mi 10T.

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T Lite si distingue da Mi 10T e Mi 10T Pro per il design. La fotocamera anteriore da 16 megapixel è posizionata al centro dello schermo e non sul lato, la fotocamera posteriore è invece quadrupla e integra un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo.

Il display è sempre da 6,67 pollici di tipo FHD+, ma supporta una frequenza di refresh massima di 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 750G, ha 6 GB di RAM e 64 o 128 di storage. La batteria ha una capacità da 4.820 mAh.

Xiaomi Mi 10T è disponibile al prezzo di 499,90 euro. Xiaomi Mi 10T Pro nella configurazione da 8 e 128 GB al prezzo di 599,90 euro e in quella da 8 e 256 GB a 649,90 euro. Xiaomi Mi 10T Lite a 299,90 euro nella versione da 6 GB e 64 GB.

Xiaomi Mi 10T Lite è disponibile anche con 6 GB e 128 GB presso le principali catene di distribuzione e presso i principali operatori telefonici al prezzo di 399,90 euro.

Sono costi ragionevoli per le specifiche proposte, ma Xiaomi ha sempre offerto una qualità a un prezzo inferiore rispetto agli altri player sul mercato.