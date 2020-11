Nell’ambito delle strategie commerciali di Apple e del mercato degli smartphone, iPhone 12 Pro Max è un device che ricopre un ruolo di primo piano. Le dimensioni sono pressoché le stesse di quelle di iPhone 11 Pro Max ma la novità è rappresentata dalla presenza di un display Super Retina XDR più ampio, da 6,7 pollici, con risoluzione di quasi 3,5 milioni di pixel. iPhone 12 Pro Max ha un nuovo design a bordo piatto con un profilo in acciaio chirurgico inossidabile e un pannello posteriore in vetro opaco.

La scelta per gli utenti è tra 4 unità: grafite, argento, oro e blu Pacifico. Dalla sua c’è anche la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua fino a una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti. Ed è quindi dotato del rivestimento anteriore Ceramic Shield per una maggiore resistenza alle cadute.

Cosa cambia nell’iPhone 12 Pro Max

Sul versante fotocamere, il nuovo iPhone 12 Pro Max offre una fotocamera ultra-grandangolare con un angolo di campo di 120 gradi e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm, che aumenta lo zoom ottico da 4x a 5x. La nuova fotocamera grandangolare introduce la stabilizzazione ottica su sensore che offre una stabilizzazione superiore dell’immagine.

Con un’apertura più veloce ƒ/1.6, un sensore del 47% più ampio e pixel più grandi da 1,7μm – spiega la stessa multinazionale di Cupertino – garantisce un miglioramento delle prestazioni pari all’87% in condizioni di scarsa illuminazione per foto e video.

In combinazione con il chip A14 Bionic, iPhone 12 Pro Max offre funzioni di fotografia computazionale, come la modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, acquisizione video HDR con Dolby Vision5 e il nuovo formato Apple ProRAW6.

Il nuovo scanner Lidar rende la messa a fuoco automatica 6 volte più veloce in condizioni di scarsa illuminazione, sblocca i ritratti in modalità Notte e assicura esperienze di realtà aumentata più realistiche.

iPhone 12 Pro Max è disponibile nei modelli da 128 GB, 256 GB e 512 GB nei colori grafite, argento, oro e blu Pacifico con un prezzo di listino da 1.289 euro. La società statunitense permette di prenotare una sessione individuale con uno specialist all’Apple Store per ricevere suggerimenti nella scelta di un nuovo prodotto, di un piano dati o di un’opzione di finanziamento.

Dopo aver ricevuto il prodotto Apple – iPhone 12 Pro Max o altro – una sessione personale online consente ai clienti di fissare una sessione gratuita con uno specialist per scoprire le caratteristiche del loro nuovo dispositivo, dalle funzioni di base ai suggerimenti più avanzati.