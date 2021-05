Xiaomi ha presentato le novità che lancerà sul mercato. Oltre ai nuovi smartphone della famiglia Mi 11, ci sono un paio di novità di primissimo piano.

Mi Smart Projector 2 Pro

Mi Smart Projector 2 Pro è il nuovo proiettore di Xiaomi, pensato per portare il cinema in ogni casa. Il nuovo modello offre una qualità video FHD 1.920 x 1.080 pixel, una luminosità fino a 1.300 ANSI lumen e il supporto all’HDR10. Mi Smart Projector 2 Pro dispone di altoparlanti integrati da 10 W che supportano la decodifica DTS-HD e Dolby Audio.

Tra le funzioni si segnala quella di correzione trapezoidale omnidirezionale, che provvede ad allineare automaticamente le dimensioni dello schermo, formando un rettangolo sulla parete da qualsiasi direzione entro i 40 gradi.

Il proiettore è basato sul sistema operativo Android TV ed è compatibile con Chromecast e con Google Assistant e, grazie al comando vocale integrato, si trasforma in hub domestico intelligente. Mi Smart Projector Pro 2 sarà disponibile a partire da maggio presso Mi Store Italia e su Amazon al prezzo di 999,99 euro.

Mi Smart Band 6

Arriva la nuova Smart Band per il fitness di Xiaomi. Rispetto al modello precedente è stata introdotta qualche novità. Peso e misure rimangono praticamente invariati, mentre si passa da un display rettangolare da 1,1 pollici a un display ovale da 1,56 pollici, sempre con tecnologia Amoled.

Insieme alla dimensione è stata aumentata anche la risoluzione, in modo da vedere più nitidamente una maggiore quantità di dati sullo schermo. L’autonomia rimane invariata: Mi Smart Band 6 garantisce oltre 14 giorni di autonomia a fronte di una ricarica magnetica da due ore. Passo in avanti invece per quanto riguarda le modalità sportive: dalle 11 della precedente generazione alle 30 modalità della nuova.

Tra gli sport aggiunti troviamo attività come fitness indoor, pattinaggio su ghiaccio, zumba, cricket, bowling e molti altri. Inoltre, grazie alla certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o si è sotto la doccia.

Tra l’altro si segnala l’introduzione della misurazione SpO2 (ossigenazione del sangue), che si aggiunge al monitoraggio di frequenza cardiaca, livelli di stress e cicli del sonno, compresa la fase REM e la quantità di respirazione durante il sonno. Nella nuova versione continuano a mancare il GPS e l’NFC per i pagamenti contactless. Mi Smart Band 6 sarà disponibile in sei colorazioni da fine aprile al prezzo di 49,99 euro su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e nelle principali catene di elettronica di consumo.