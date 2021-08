Tecbears è una piccola stampante portatile in grado di stampare su un’ampia varietà di superfici diverse, dalla carta alla pelle, consentendo di scegliere tra quattro colori: nero, rosso, blu e giallo. La piccola stampante è dotata di una propria libreria di modelli che consente di selezionare rapidamente tra un’ampia varietà di design diversi che è possibile stampare facilmente quasi ovunque.

Tecbears è una mini stampante portatile wireless capace di stampare su una grande varietà di superfici, dalla carta al legno, dalla plastica ai tessuti e perfino pelle e cibo. I colori di inchiostro disponibili sono quattro: nero, rosso, blu e giallo. La stampante include una vasta libreria di modelli, permettendo così agli utenti di creare velocemente e facilmente tanti design diversi.

Oltre all’inchiostro commestibile, la stampante sfrutta un inchiostro 100% sicuro per la pelle: non irrita e si rimuove con l’acqua. È comoda per creare i tatuaggi temporanei. Basta scaricare l’app JTPrinter che ci permetterà di realizzare i nostri design. Bisogna premere l’unico pulsante presente sulla stampante e muoverla da sinistra a destra sulla superficie sulla quale stampare. La stampante è davvero tascabile: 79 x 55 x 69 millimetri a fronte di soli 185 grammi. La stampante Tecbears è presente su Kickstarter. Per acquistarla serve un contributo minimo di circa 92 euro.

Come spiegato dai promotori, la mini stampante portatile a tutta superficie Tecbears consente di stampare immagini in formato A4 con una precisione estremamente elevata (300 dpi). Basta usare il righello della stampante per la stampa riga per riga e altri strumenti applicativi per unire immagini di grandi dimensioni. Questa è la prima stampante a tutta superficie con ruote al mondo che supporta la stampa A4 di grande formato. Che si tratti di intrattenimento, partecipazione a eventi o feste, le stampanti Tecbears puntano a soddisfare qualsiasi scopo.

