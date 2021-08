Samsung ha presentato Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, i primi dispositivi a includere il nuovo Wear OS, prodotto in collaborazione con Google, e dotati dell’interfaccia One UI Watch. Galaxy Watch4 è dotato del sensore BioActive, che vanta un design più piccolo e compatto. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – affinché gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e calcolare la composizione corporea.

Il nuovo strumento di misurazione della composizione corporea fornisce un approfondimento sulla salute e la forma fisica generale, con misurazione di parametri chiave come la massa muscolare e scheletrica, il metabolismo basale, la percentuale di acqua e quella di grasso corporeo.

Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, tutte le novità

I nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic sono dotati di una serie di funzionalità per il benessere, così da tenere traccia delle attività quotidiane e restare motivati. È possibile scegliere tra un’ampia gamma di allenamenti guidati, divertirsi con le Sfide di gruppo con amici e familiari o attrezzare una palestra in casa, collegando Galaxy Watch4 allo Smart TV Samsung, su cui visualizzare il conteggio delle calorie e le metriche della frequenza cardiaca, per un monitoraggio più semplice. La serie Galaxy Watch4 offre il quadro più completo dell’andamento del sonno con maggiori dettagli rispetto alle precedenti versioni.

Non solo è possibile rilevare il suono del proprio respiro tramite uno smartphone compatibile, ma anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno grazie allo smartwatch. Con la funzionalità Sleep Scores, Galaxy Watch4 può aiutare a riposare meglio, grazie a una più chiara visione della qualità del sonno.

Entrambi gli smartwatch sono dotati di una silhouette iconica con una cassa più sottile delle precedenti generazioni, e una varietà di cinturini e quadranti personalizzabili. Galaxy Watch4, l’opzione moderna e minimalista progettata per un uso versatile, è disponibile nei formati 40mm e 44mm, a partire da 269 euro per le versioni Bluetooth e 319 euro per i modelli LTE.

Al lancio, la versione da 40mm è disponibile nelle colorazioni Black, Silver e Pink Gold, mentre la versione da 44 mm è offerta in Black, Silver e un sofisticato Green. Per quanti ricercano uno smartwatch dal design premium e senza tempo dotato della ghiera interattiva in acciaio inossidabile, Galaxy Watch4 Classic è disponibile a partire da 369 euro per le versioni Bluetooth e 419 euro per i modelli LTE, nelle varianti da 42mm e 46mm in tonalità Black e Silver.