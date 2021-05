Sony presenta Xperia 10 III, ultimo arrivato nella serie Xperia 10 e il primo a essere dotato di connettività 5G. Xperia 10 III è ricco di funzioni di entertainment, offre una batteria a lunga durata e si presenta con un design elegante, compatto, leggero e resistente all’acqua.

Si tratta di uno smartphone di fascia media, studiato nell’ottica della potenza, velocità e portabilità. Xperia 10 III è impermeabile, con grado di protezione IP65/68 ed è dotato su entrambi i lati del vetro Gorilla Glass 6 firmato Corning.

Caratteristiche tecniche Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 10 III unisce la potenza di una batteria a lunga durata alla velocità del 5G nelle operazioni di streaming e download sul display OLED FHD+ da 6 pollici. La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690 gestisce app, film, giochi e molto altro.

Supportate dalle tecnologie di deep learning di Xperia, le opzioni di connettività intelligente di Xperia 10 III sfruttano il motore di apprendimento di Sony (Neural Network Libraries) per analizzare i segnali Wi-Fi disponibili e prevedere eventuali problemi di connessione che stanno per verificarsi. Grazie a una batteria da 450 0mAh, Xperia 10 III ha il 25% in più di capacità rispetto al modello precedente, per permettere all’utente di sfruttare le funzioni del dispositivo. Il sistema Xperia Adaptive Charging monitor il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi.

Xperia 10 III offre un’esperienza di visione cinematografica immersiva grazie all’ampio display Oled da 6 pollici, senza notch, con formato 21:9 e supporto HDR. Grazie alla tecnologia Triluminos per dispositivi mobili, la stessa installata sui televisori Bravia, e all’ottimizzazione delle immagini video, propone colori naturali.

È inoltre in grado di riprodurre contenuti HDR, il formato caratterizzato da una gamma dinamica di livelli di luminosità più ampia rispetto ai formati video standard, a vantaggio della resa dei contrasti e dei colori. I punti luminosi dell’immagine acquistano ancora più luminosità e la palette cromatica si amplia di colori e sfumature, riproducendo i blu, i verdi, i rossi e le nuance intermedie con maggiore brillantezza.

La tripla telecamera, con supergrandangolo, grandangolo e teleobiettivo, permette di realizzare una varietà infinita di scatti, dai panorami ai ritratti più espressivi. Con il supergrandangolo da 16 mm non esistono limiti di inquadratura. L’obiettivo da 27 mm è invece un grandangolo ideale per situazioni di scatto e per le scene con poca luce, mentre il teleobiettivo da 54 mm consente di avvicinarsi al soggetto. Xperia 10 III sarà disponibile in nero, blu e bianco e sarà distribuito con Android 11 a partire dalla prossima estate.