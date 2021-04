Se sei intenzionato a cambiare la tua offerta attualmente attiva sul mercato o ti ritrovi a dover acquistare una nuova Sim e non sai ancora per quale operatore optare, allora sei finito nel posto giusto. In questo articolo infatti, vediamo quali sono le migliori tariffe per i cellulari attualmente in vigore da parte degli operatori Tim e Vodafone.

Tim Advance

Una delle migliori tariffe presenti attualmente sul mercato è Tim Advance lanciata da Tim. Questa promozione nasce grazie all’introduzione del 5G e prevede tre opzioni differenti, da poter scegliere in base alle proprie esigenze. Quella più economica è rappresentata da Tim Advance 4.5G, che ha un costo mensile di 19,99 euro. Come si può intuire, in questo caso non parliamo di una connessione 5G ma 4.5G. L’offerta include:

Chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali

Chiamate illimitate verso numeri mobili nazionali

Sms senza limiti

40 GB di connessione a Internet

Ma non solo: a 19,99 euro al mese, questa promozione include anche l’utilizzo di TimMusic.

L’alternativa (meno economica rispetto a quella vista) è Tim Advance 5G. Il costo in questo caso è di 29,99 euro al mese e l’unica differenza rispetto alla tariffa precedente è rappresentata dal fatto che con questa offerta la navigazione è in 5G, con ben 50 GB mensili. L’ultima soluzione è quella di Tim Advance 5G Unlimited, che è la più cara ma anche la più completa tra tutte. Il costo mensile è pari a 39,99 euro al mese e include:

Chiamate e Sms senza limiti verso i numeri nazionali

Navigazione in 5G senza limiti

250 minuti verso i numeri esteri

Anche in questo caso sono inclusi TimMusic e TimGames gratis per 3 mesi.

Vodafone Infinito

Vodafone ha pensato di offrire tutto senza limiti. Si tratta in realtà di un pacchetto, che offre tre soluzioni differenti, tra cui è possibile scegliere in base alle proprie esigenze. Vediamole di seguito:

Vodafone Infinito. Questa rappresenta la soluzione base, nonché quella più economica. A soli 24,99 euro al mese infatti, questa promozione offre chiamate ed Sms senza limiti verso tutti i numeri nazionali ed Europei e 200 minuti per gli extraeuropei. Anche la navigazione 5G è illimitata.

Vodafone Infinito Gold Edition. L’opzione intermedia è rappresentata dalla Gold Edition, che presenta un costo pari a 29,99 euro al mese. Include anch’essa chiamate ed Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 1000 minuti da poter utilizzare per le chiamate fuori dall’Europa. Anche in questo caso internet non ha limiti, ma la connessione è molto più veloce rispetto all’offerta precedente.

Vodafone Infinito Black Edition. Questa offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e presenta praticamente le stesse caratteristiche della promozione precedente, con solo alcune differenze. In questo caso infatti, si viaggia in Internet alla massima velocità possibile e inclusi nel prezzo troviamo NowTV e SkySport Mix.