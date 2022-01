È soprattutto una questione di prezzo, durata della batteria, display e capacità dei sensori. Gli smartwatch sono più potenti e performanti degli smartband e di solito dotati di schermi più grandi e più facili da leggere alla luce del sole.

Dagli smartband più economici…

Tra gli smartband segnaliamo quelli di Xiaomi. Il Mi Band 5 consente di monitorare la qualità del sonno e l’attività di fitness della giornata. Se interessa soprattutto un dispositivo che dica quanto ci si sta allenando senza bisogno che sia troppo accurato, uno smartband va benissimo.

Con Mi Band 5 è possibile anche controllare le notifiche e la fotocamera dello smartphone. Ovviamente i sensori di questi bracciali tecnologici sono meno precisi di quelli dei modelli smartwatch più costosi. Esiste perfino uno smartwatch economico da acquistare a circa 39 euro, si chiama HayLou LS02 e la sua batteria promette di durare fino a 20 giorni.

…agli smartwatch più performanti

Garmin Venu SQ è uno smartwatch pensato per essere indossato in ogni occasione, con batteria di lunga durata (fino a 6 giorni) e grande display LCD, luminoso e a colori. Misura la frequenza cardiaca, il livello di stress, le energie residue per consigliarti quando riposare, ma anche la bontà del sonno e persino il livello di idratazione. Il sensore Pulse OX controlla poi quanto ossigeno c’è nel sangue.

L’apparecchio tiene traccia delle tue prestazioni quando fai sport, consentendo di scegliere tra oltre venti discipline differenti. Suggerisce pure percorsi di allenamento personalizzati a seconda dello sport preferito, dal Pilates al cardio-fitness.

Dotato di GPS, è in grado di tenere sotto controllo tutti i parametri legati alla salute che interessano, tutti i giorni, 24 ore al giorno. Come la maggioranza degli smartwatch, permette di visualizzare chiamate, SMS e notifiche dei social media direttamente sul display. Vetro in Corning Gorilla Glass 3 e cinturino in silicone.

Withings Scanwatch è uno smartwatch di fascia medio alta a prezzo accessibile, dotato di tutte le più recenti funzioni avanzate degli orologi intelligenti. Tra queste ci sono la rilevazione della fibrillazione atriale o del ritmo cardiaco nella norma. Come un esame medico, l’app di scansione del cuore di Withings Scanwatch invia tempestivamente una notifica se qualcosa non va.

L’orologio garantisce il rilevamento dei disturbi respiratori durante il sonno e di eventuali apnee notturne. Non mancano il monitoraggio dell’attività fisica e del riposo, grazie a diversi sensori, compreso quello della saturazione dell’ossigeno, sempre di grado medico. Monta GPS e altimetro e resiste all’acqua fino a 50 metri.