Bastano un solo account e un solo click per controllare la propria utenza idrica che il consumo dell’acqua sia regolare. Si tratta di una delle opzioni che il servizio MyAcea porta con sé. Disponibile sia in versione app per smartphone e tablet e sia web per pc, è l’area cliente a cui collegarsi per la gestione di molteplici servizi. Il tutto con la massima semplicità d’uso, ma anche con la certezza che i dati siano proprio quelli effettivi e aggiornati in tempo reale. Tradotto in termini pratici significa che, in caso di anomalie o di chiarimenti, non occorre fare lunghe file agli sportelli poiché la risoluzione dei problemi e la risposta ai dubbi sono in ogni momento a portata di click.

Nuove funzionalità per MyAcea

Dal punto di vista pratico è proprio la facile esperienza d’utilizzo a caratterizzare il funzionamento di MyAcea. A iniziare dall’accesso per cui è sufficiente registrarsi con un indirizzo di posta elettronica e la scelta di una password. Naturalmente la possibilità è duplice ovvero l’utente può procedere sia via web dal pc e sia via mobile dallo smartphone dopo aver effettuato il download dell’app dallo store associato al proprio sistema operativo. A quel punto può accedere alle funzionalità sviluppate una per una per la gestione della propria utenza:

consultare le informazioni del contratto

controllare i consumi

inviare la lettura

pagare le bollette

chiedere la rateizzazione

attivare la domiciliazione bancaria

presentare richieste per nuovi allacci, volture, cambi d’uso, disdette, variazioni contrattuali e dimostrazioni di pagamento

richiedere informazioni su altre esigenze

Se c’è poi un aspetto su cui Acea ha prestato particolare attenzione è il continuo miglioramento di MyAcea, con l’implementazione di nuove funzioni e ulteriori servizi. L’ultimo esempio in ordine di tempo è il Cassetto Digitale per la ricezione delle comunicazioni relative ai contratti di fornitura e ai solleciti di pagamento. Questo spazio virtuale è organizzato in due sezioni:

I miei documenti, per visionare la documentazione contrattuale in formato PDF e le comunicazioni commerciali

Notifiche di pagamento, per monitorare le comunicazioni relative ai pagamenti, come solleciti, preavvisi di limitazione o sospensione del servizio di fornitura

Nella sezione Notifiche di pagamento, l’utente può infatti visualizzare le informazioni relative al sollecito ricevuto, scaricare il messaggio di posta elettronica ricevuta o la lettera in formato PDF, accedere al dettaglio delle fatture relative al proprio contratto.

Sempre nell’ottica della semplificazione, ecco la possibilità di visualizzare in una sola sezione di MyAcea la propria situazione ovvero debiti e crediti, fatture ricevute e piani rate. Il tutto con l’opportunità di regolarizzare la propria posizione con pochi click ovvero pagare online le singole fatture o il saldo complessivo dell’utenza. Ancora più nello specifico, l’utente può pagare da app e web direttamente da MyAcea con alcuni dei principali circuiti attivi in Italia – MyBank, Nexi, Postepay – e visualizzare il PDF del cartaceo, decidendo se stamparlo o meno. Infine il servizio digitale Bolletta Web con cui ricevere le fatture via posta elettronica e non più in cartaceo al proprio indirizzo postale con un’importante ricaduta anche sull’impatto ambientale.