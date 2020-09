Non è più una novità lo smartphone con display pieghevole, ma lo è il Samsung Galaxy Z Fold2 5G, la nuova versione che porta con sé miglioramenti e innovazioni. A iniziare dalla presenza di un display esterno Infinity-O più grande da 6,2 pollici. Una volta aperto, lo schermo principale da 7,6 pollici con cornici ridotte e una fotocamera anteriore senza notch, permette di immergersi nei contenuti con una frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz.

Il design si basa sul sistema con cerniera a scomparsa, che si adatta al corpo del dispositivo con il meccanismo CAM e consente al device di reggersi da solo in modalità Flex. Il device è quindi dotato di una struttura in fibre di nylon nello spazio tra il corpo e l’alloggiamento della cerniera per tenere a bada la polvere e le particelle di sporco.

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Equipaggiato con sistema operativo Android 10, ad alimentarlo ci pensa il chip Qualcomm Snapdragon 865+ con CPU octa core a 3,1 GHz e GPU Adreno 650, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico di Galaxy Z Fold2 5G (159,2 x 68 x 16,8 mm da chiuso e 159,2 x 128,2 x 6,9 mm da aperto per un peso complessivo di 282 grammi) si compone di tre sensori nella parte posteriore e di due in quella anteriore. Offre le funzionalità Pro Video, Scatto Singolo, Scatto Notturno e Modalità Notte. Per quanto riguarda l’esperienza d’uso, con la modalità Flex è più facile acquisire contenuti e controllarli in tempo reale. Grazie alla modalità Capture View non occorre uscire dall’app Fotocamera.

L’utente può visualizzare la foto o il video e controllare fino a 5 contenuti più recenti nella metà inferiore, mentre l’anteprima dello scatto successivo è mostrata nella metà superiore. Utilizzando insieme lo schermo esterno e quello principale con la funzione Doppia Anteprima, entrambe le parti possono vedere ciò che viene inquadrato. Dalla sua ci sono anche sensore di impronte digitali capacitivo laterale, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale.

Batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W, quella wireless da 15 W e la ricarica inversa senza fili, il comparto connettività si componente di 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, NFC e porta USB Type-C.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è disponbile con quattro differenti colori della cerniera a scomparsa: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue. Disponibile nei negozi fisici e online dal 18 settembre 2020, il prezzo di listino è di 2.049 euro. Oltre allo smartphone, nella confezione d’acquisto sono presenti cavo dati Type C-Type C, adattatore da viaggio, estrattore metallico per apertura alloggio Sim, guida rapida, auricolari (USB Type-C) con audio AKG, volantino sul servizio Premier per Galaxy Z, volantino Brand Story.