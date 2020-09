Tra gli smartphone più interessanti nel mercato 2020 c’è il OnePlus Nord con il suo display Fluid Amoled da 6,44 pollici con un refresh rate a 90 Hz. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, assicura una maggiore velocità della CPU, un rendering grafico più immediato e un motore AI che aumenta le prestazioni di gioco. I 12 GB di RAM promettono un multitasking fluido e alcun rallentamento anche con i giochi più dispendiosi.

Tra le funzioni di cui è dotato si segnalano lo sblocco con il volto, il flash sullo schermo, il ritocco del volto, i filtri, e il selfie ultra-ampio. Ma anche il dispositivo di miglioramento video, la modalità di lettura e la modalità notturna.

Il comparto fotografico del OnePlus Nord passa dallo stesso sensore Sony IMX586 da 48 megapixel già visto nel OnePlus 8, completo di una apertura f/1.75 e di stabilizzazione ottica dell’immagine per ridurre sfocature e vibrazioni. Il device è quindi dotata di una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel, una fotocamera macro e un sensore di profondità per una esperienza fotografica diversificata.

Questo è anche il primo smartphone OnePlus con doppia fotocamera frontale, di cui la principale è da 32 megapixel. A bordo c’è spazio per sensore di impronte digitali integrato nel display, accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, sensore luce ambiente, sensore di prossimità, sensore core. In sintesi

Sistema operativo: OxygenOS basato su Android 10

CPU: Qualcomm Snapdragon 765G e piattaforma mobile 5G

GPU: Adreno 620

RAM: 8 GB o 12GB di tipo LPDDR4X

Memoria: 128 GB o 256GB di tipo UFS2.1

Batteria: 4.115 mAh non rimovibile

Caricamento rapido Warp Charge 30T (5V/6A)

Disponibili anche gli auricolari OnePlus Buds

OnePlus ha lanciato i suoi primi auricolari true-wireless, i OnePlus Buds. Sono dotati di tre microfoni attivi integrati in ogni auricolare per ridurre il rumore ambientale, e si ricaricano in dieci minuti grazie alla tecnologia Warp Charge.

OnePlus Nord è disponibile in due versioni: da 8 GB e 128 GB a 399 euro e da 12 GB e 256 GB a 499 euro. I One Plus Buds costano 89 euro. Oltre allo smartphone, nella confezione d’acquisto sono presenti la pellicola di protezione per lo schermo già applicata, l’alimentatore di corrente Warp Charge 30, il cavo Warp di Tipo C (Supporto USB 2.0), la guida di avvio rapido, la lettera di benvenuto, le informazioni sulla sicurezza e scheda di garanzia, l’adesivo del brand, la custodia del telefono, lo strumento per espellere il vassoio della SIM, il valore della scheda SAR più elevato.