Samsung annuncia il Galaxy F22 inizialmente solo per il mercato indiano e in vendita esclusivamente tramite Flipkart. Le sue principali caratteristiche sono la presenza di uno schermo Amoled da 90 Hz, una batteria da 6.000 mAh e una fotocamera da 48 megapixel. Secondo il produttore sudcoreano, l’F22 potrebbe durare 29 ore utilizzando il Wi-Fi o 35 ore di visione di video, 133 ore di musica o 45 ore di chiamate vocali.

In pratica si tratta di uno smartphone da utilizzare per due o anche tre giorni senza preoccuparci di alcuna ricarica. In buona sostanza siamo davanti a una versione rinominata del Galaxy A22 ma con una batteria più grande.

Scheda tecnica Samsung Galaxy F22

Display Amoled HD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e diagonale di 6,4 pollici, Samsung Galaxy F22 propone una unità fotografica con quattro sensori, uno principale da 48 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel, un macro da 2 megapixel e un sensore TOF da 2 megapixel.

Da parte sua, il sensore selfie mostra 13 megapixel. Le capacità di registrazione video raggiungono 1080p 30 fps. Per il resto, il Galaxy F22 è basato su un SoC Helio G80 di MediaTek, e offrirà due configurazioni, una con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, e l’altra con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Viene fornito uno slot per schede microSD, che può espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB. Sono presenti anche due slot per schede SIM. La parte software sarà fornita da One Ui Core 3.1 basato su Android 11.

Lo smartphone del colosso coreano è compatibile con lo sblocco tramite riconoscimento facciale. Ha un lettore di impronte digitali montato lateralmente, Samsung Pay Mini, slot per doppia scheda SIM, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 , porta USB di tipo C e jack per cuffie. I due colori disponibili sono nero e blu, basati sul rivestimento Denim. Per acquistarlo occorre pagare 14.999 rupie indiane ovvero circa 170 euro escluse. In sintesi: