Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72 sono i nuovi smartphone Android di fascia media caratterizzati da una fotocamera avanzata e dal miglioramento attraverso l’ecosistema di dispositivi connessi Galaxy, come Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag e Galaxy Tab.

Tutto su Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72

Display Super Amoled con refresh rate da 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72 e luminosità migliorata da 800 nit per continuare a guardare i contenuti anche all’aperto. Lo schermo è certificato Eye Care e, grazie alla funzionalità Eye Comfort Shield, modifica automaticamente la temperatura dei colori in base a determinati pattern di utilizzo dello smartphone per ridurre l’affaticamento della vista.

Galaxy A52, A52 5G e A72 supportano gli aggiornamenti del software per tre generazioni e i regolari aggiornamenti di sicurezza per un minimo di quattro anni

A bordo è presenta una quadrupla fotocamera con una risoluzione da 64 megapixel. Ed è possibile trasformare istantaneamente i video in 4K in immagini ad alta risoluzione da 8 megapixel grazie alla funzionalità Fermo Immagine 4K. Ottimizzatore Scena sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie differenti di immagini. La stabilizzazione ottica dell’immagine garantisce che immagini e video siano nitidi e stabili.

La Modalità Notte sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini in una ottenendo scatti più luminosi e definiti anche al buio. Gli smartphone permettono di migliorare lo stile e dare un tocco personale ai propri contenuti utilizzando le funzionalità AR Emoji e I Miei Filtri. Da segnalare anche l’applicazione di filtri a realtà aumentata di Snapchat grazie alla Modalità Divertimento nell’app fotocamera nativa.

Gli utenti possono scattare foto, creare contenuti e utilizzare lo smartphone senza rallentamenti grazie alla potente batteria in grado di durare fino a due giorni. La batteria di A52 è da 4.500 mAh, mentre quella di A72 è da 5.000 mAh. Galaxy A52, A52 5G e A72 sono dotati di elementi Galaxy essenziali, come gli speaker stereo e la memoria esterna espandibile fino a 1 TB.

È possibile aumentare il livello degli altoparlanti stereo e attivare Dolby Atmos per un effetto surround tridimensionale, che offre un audio più realistico e più vivace durante l’uso di videogiochi o la visione di film.

La One UI 3 riprogettata consente di vivere esperienze più intuitive e interazioni coerenti aumentando la velocità, riducendo le distrazioni ed evidenziando le informazioni importanti. Galaxy A52, A52 5G e A72 sono resistenti all’acqua e alla polvere, come da certificazione IP67.

La nuova serie Galaxy A è disponibile in Italia nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black e Awesome White, al prezzo di 499,90 euro (Galaxy A72), 459,90 euro (Galaxy A52 5G), 379,90 euro (Galaxy A52).