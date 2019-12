Sempre più belli, più raffinati e più coinvolgenti e con la realtà virtuale e la moltiplicazione delle piattaforme per lo streaming a rappresentare la novità. Che siano a carattere sportivo, di genere arcade o dinamici sparatutto, i giochi per le console da salotto di vecchia e nuova generazione e per quelle portatili sono pensati per ogni età. Alcuni titoli sono così complessi nella trama, nell’ambientazione e nelle dinamiche che per apprezzarli fino in fondo occorre avere qualche anno in più.

Nel magico mondo della realtà virtuale. Gli occhiali 3D VR BOX permettono di vedere i video in realtà virtuale presenti nel web da scaricare con l’app. Pensati per far vedere la scena a 360 gradi o in 3D e per dare una totale immersione, il visore è compatibile sia con i sistemi Android che con quelli iOS ed è adatto a telefoni che vanno dai 4,7 ai 6 pollici, con dimensioni non superiori a circa 16,5 x 8,5 cm. In vendita su eBay.

Il mondo visto dall’alto di un drone. Il drone Goclever Predator FPV Pro non teme alcuna sfida con i 4 rotori con cui è equipaggiato. In dote porta con sé una fotocamera da 1,3 megapixel con risoluzione massima pari a 1.280 x 720 pixel. Con distanza massima di funzionamento di 150 metri, le funzioni di controllo del movimento sono arretrato, verso il basso, volo di traverso, avanti, girare a sinistra, girare a destra.

Il controller per Xbox più avanzato del mondo. Xbox Elite Controller Series 2 conquista tutti gli appassionati con le sue oltre 30 nuove funzionalità, tra cui levette regolabili, nuovi componenti intercambiabili e fino a 40 ore di autonomia della batteria ricaricabile. Ogni giocatore può personalizzarlo in tanti modi diversi grazie all’app Accessori Xbox, disponibile su console Xbox One e dispositivi PC Windows 10.

Giocare senza fine con Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate è il servizio di game streaming che combina il catalogo di giochi Xbox Game Pass, disponibile per console e PC, con Xbox Live Gold in un unico abbonamento. Il servizio è perfetto per immergersi nel gioco, arricchire la collezione di contenuti digitali e divertirsi in compagnia grazie al multiplayer online. Consente di giocare alle esclusive dalla data di rilascio.

Anche Google si lancia sui giochi in streaming. Google Stadia è il servizio in cloud per collegarsi e giocare da qualsiasi dispositivo collegato alla Rete. Lo stesso titolo è giocabile da PC, smartphone, tablet e smart TV. Come per un qualsiasi serie o film, è possibile spegnere il device e riprendere a giocare dal punto esatto. Dal punto di vista tecnico è garantito il supporto alla grafica 4k con 60 frame al secondo.

Tutti i vantaggi di un abbonamento a PlayStation Plus. Con un solo abbonamento a PlayStation Plus, i possessori della console di salotto di Sony possono scaricare i giochi previsti ogni mese, abilitare il multiplayer online, approfittare di sconti su numerosi titoli videoludici, effettuare il backup dei propri dati di gioco sullo spazio cloud di 10 GB e partecipare alle prove delle versioni beta dei giochi più attesi.

Giochi di un altro pianeta con Apple Arcade. Apple Arcade mette a disposizione un catalogo di oltre 100 nuovi giochi supportati da iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV. Propone un trial gratuito di un mese e giochi per testare il servizio della società di Cupertino con tutti i titoli che possono essere giocati offline. Un solo abbonamento offre accesso a un massimo di sei persone con l’opzione “In famiglia”.

Il visore per andare oltre ogni realtà. Gli occhiali Celexon per la realtà virtuale sono compatibili con tutti i più moderni smartphone equipaggiati con iOS (le varie versioni di iPhone) e Android (Samsung, Huawei, Sony, solo per citarne alcuni). Leggeri e ideali per essere usati in combinazione con gli occhiali da vista, dalla loro ci sono 3 pulsanti per regolazione del volume, accensione e spegnimento e accettazione chiamata.

Hardware all’avanguardia per il router velocissimo. Il performante router NPG XR700, dotato del software DumaOS che permette di avere maggior controllo di rete su giocatori e modalità di gioco, presenta un hardware all’avanguardia e WiFi AD7200 Quad Stream Wave2. Progettato sia per giocatori accaniti sia occasionali, consente una gestione totale per battere gli avversari nei tanti giochi online multiplayer.