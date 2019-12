Sono numerosi i problemi che il nuovo aggiornamento di sistema operativo iOS 13.3 riesce a risolvere e di conseguenza si rivela strategico per migliorare l’esperienza d’uso con il proprio dispositivo. Il software è supportato non solo per i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ma anche iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPod touch di settima generazione. Nessuna possibilità di download per iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, per cui l’ultimo aggiornamento di sistema operativo disponibile è iOS 12.4.

iOS 13.3, quali problemi risolti

In tutti i casi è possibile verificare manualmente la disponibilità dell’update seguendo il percorso, direttamente dal proprio dispositivo, Impostazioni Generali -> Aggiornamento Software -> Scarica e Installa direttamente dal dispositivo oppure collegare il device a un Mac o a un PC via iTunes. Entrando nel dettaglio, i problemi che il nuovo update risolve sono quelli

che potevano impedire il download dei nuovi messaggi nell’app Mail

per cui il badge con il numero di chiamate perse poteva rimanere visualizzato nell’app Telefono

per cui le istantanee schermo inviate tramite l’app Messaggi potevano risultare sfocate

impediva di disattivare la modalità scura quando l’opzione Inversione smart era attivata

che potevano causare la visualizzazione di caratteri errati nei messaggi e la duplicazione dei messaggi inviati negli account Exchange

che poteva impedire la condivisione delle registrazioni di Memo Vocali con altre app audio

per cui la ricarica poteva essere più lenta del previsto con alcuni caricabatterie wireless

impediva l’eliminazione dei messaggi negli account Gmail

per cui, dopo averle ritagliate o modificate, le istantanee schermo non venivano salvate nell’app Foto

che poteva impedire al cursore di muoversi dopo la pressione prolungata della barra spaziatrice

per cui l’impostazione Dati cellulare poteva venire visualizzata erroneamente come non attiva

Per quanto riguarda le novità, via libera al rilascio della coppia di nuovi aggiornamenti di sistema operativo per iPhone e iPad. iOS 13.3 e iPadOS 13.3 sono già ufficialmente scaricabili e installabili su tutti i dispositivi compatibili. La carica di novità e cambiamenti passa dai controlli parentali in Tempo di utilizzo, il supporto per le chiavi di sicurezza conformi a NFC, USB e Lightning FIDO2 in Safari.

Il browser supporta le chiavi di sicurezza fisiche come YubiKey dotata di Lightning, che può essere utilizzata per un’autenticazione a due fattori. Yubikey è uno strumento di sicurezza per i browser, in cui non è necessario inserire un codice di sicurezza: è sufficiente collegarlo a un iPhone o Mac per autenticarsi. FIDO2 è anche una chiave di sicurezza hardware per l’autenticazione a due fattori. Il supporto per la chiave di sicurezza conforme a FIDO2 è stato aggiunto a Safari 13 in macOS.

Ecco quindi il nuovo interruttore nella sezione Tastiere dell’app Impostazioni che blocca la visualizzazione degli adesivi Animoji e Memoji come opzione sulla tastiera Emoji. Gli utenti possono adesso sfruttare la funzionalità con cui salvare la versione modificata come nuova clip e non sostituire l’originale. Per quanto riguarda l’Apple Watch è quindi possibile modificare l’icona dell’app cambiando il colore della corona digitale da nero a grigio.