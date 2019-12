Si chiama Realme 3 Pro ed è un nuovo smartphone Android economico dalle caratteristiche interessanti. Caratterizzato da un design moderno realizzato con l’uso di materiali di qualità che rendono la colorazione differente da quella vista su altri dispositivi. Le prestazioni grafiche sono garantite dalla GPU Adreno 616 mentre il processore è uno Snapdragon 710 AIE con processo costruttivo a 10nm, che garantisce una buona velocità a un prodotto per cui è richiesto un impegno di spesa di 199 euro.

Purché la versione scelta sia quella d’entrata ovvero con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. L’upgrade a 6 GB RAM e 128 GB di Realme 3 Pro costa invece 249 euro. Lo smartphone ha anche due slot nano-SIM e uno dedicato per una scheda microSD.

Realme 3 Pro, cosa c’è da sapere

Realme 3 Pro è l’ultimo fiore all’occhiello dell’azienda ed è stato progettato per competere con nomi del calibro di Redmi Note 7 Pro di Xiaomi e dunque smartphone di primo piano sul mercato. Le prestazioni di app e giochi sono molto buone: il cellulare non si riscalda durante l’uso regolare e anche con i giochi il surriscaldamento è minimo. I modelli di Realme 3 Pro sono quindi disponibili nei nuovi colori Nitro Blue e Lightning Purple.

Per quanto riguarda il compato fotografico, nella parte posteriore sono presenti una Sony IMX 519 da 16 megapixel e una seconda unità da 5 megapixel in grado di catturare paesaggi dettagliati con una buona luce.

La fotocamera principale offre funzioni di registrazione video Super slow a 960 fps e la modalità Super nightscape per le foto notturne. La fotocamera frontale è pensata per i selfie, in linea con le recenti tendenze, ed è da 25 megapixel, ottimo per il rilevamento dei bordi. Il produttore l’ha progettata per mostrare più dettagli quando si scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla innovativa funzione di sintesi dei pixel 4 in 1.

Di notte, le immagini sono generalmente morbide ma la modalità Nightscape aiuta a mettere in risalto i dettagli degli oggetti. I video possono essere registrati fino a una risoluzione 4K ma senza stabilizzazione.

Il display IPS con Corning Glass 5 è da 6,3 pollici di Realme 3 Pro ha una risoluzione FHD+ 2.340 x 1.080 pixel. Il sistema operativo è ColorOS 6.0 basato sulla più recente versione di Android 9 Pie: funziona senza intoppi e offre anche molte scorciatoie e gesti. Se il comparto connettività si compone di Wi-Fi 802.11a/b/g/n/a e Bluetooth 5, la batteria è da 4045 mAh con ricarica veloce.