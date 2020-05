Punto di forza del nuovo smartphone Android di fascia media Moto E6s è la presenza di una doppia fotocamera. Dotata di un sensore da 13 megapixel e messa a fuoco rapida, permette di catturare immagini in alta qualità mentre il sensore di profondità consente di sfocare lo sfondo e di creare ritratti di buona qualità. Tutte le fotografie e i contenuti multimediali sono poi riprodotti sull’ampio display Max Vision da 6,1 pollici.

Il device è naturalmente utile anche per una esperienza immersiva durante la riproduzione di film, spettacoli e giochi perché può essere tenuto nel palmo di una mano. Anche se non è impermeabile, il design idrorepellente crea una barriera che aiuta a proteggerlo da una moderata esposizione all’acqua. Ma non è appunto progettato per essere accidentalmente immerso in acqua.

Moto E6s, smartphone economico Android

La luminosità e la nitidezza del pannello LCD sono più che soddisfacenti e, se necessario, è possibile regolare la temperatura del colore dello schermo. Le opzioni di luminosità adattiva sono disponibili anche nel software, quindi lo schermo può modificare la propria luminosità in base all’illuminazione ambientale. Che si tratti di un utilizzo tradizionale o di uso più intensivo come la visione di film, lo schermo del Moto E6 si rivela all’altezza.

Sarebbe sbagliato aspettarsi un pannello di fascia alta su uno smartphone così economico, ma non ci sono ragioni per lamentarsi. Tra l’altro uno dei vantaggi di uno schermo a bassa risoluzione e di componenti meno potenti è il miglioramento della durata della batteria. E questa da 3.000 mAh è in grado di svolgere un lavoro soddisfacente.

Come anticipato, la fotocamera posteriore di Moto E6s è dotata di un sensore principale da 13 megapixel e f/2.2 e un sensore di profondità da 2 megapixel e f/2.4. Lo smartphone permette di proteggere i dati e di sbloccare lo schermo utilizzando il lettore di impronte digitali posizionato sul retro del telefono. Grazie al processore octa-core da 2 GHz e al sistema operativo Android nativo, le prestazione del terminale sono ottimizzate.

Lo smartphone di Motorola risponde in modo preciso a ogni tocco per accedere ai vari contenuti. Dalla sua ci sono 32 GB di memoria interna espandibili fino a 256 GB utilizzando una scheda MicroSD. Sul fronte connettività, sfrutta il 4G LTE, il Wi-Fi 802.11, il Bluetooth 4.2 ed è dotato di GPS. Sul retro ci sono uno scanner di impronte digitali, la fotocamera a doppio sensore e un singolo altoparlante. Conservato il jack audio da 3,5 mm. Il prezzo di listino di Moto E6s è di 130 euro.