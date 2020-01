Si arricchisce la linea Content Creation di MSI dedicata ai creativi. I tre notebook sono dotati della più recente CPU comet lake, ma si differenziano per display, scheda grafica e memoria.

Prestige 15 ha un display IPS da 15.6 pollici di tipo FHD con risoluzione pari a 1.920 × 1.080 pixel, arricchito da una GPU NVIDIA GTX 1650 con Max-Q Design. Ha una memoria RAM DDR4-2666 da 64 GB, espandibile con SSD.

Per quanto riguarda la connettività, supporta lo standard Wi-Fi 6. Prestige 14 mette in mostra un display IPS da 14 pollici FHD con una scheda grafica Geforce MX250 con 2 GB GDDR5. La RAM è una DDR4-2666 da 32 GB, espandibile con SSD. È compatibile con Wi-Fi 802.11ac e 802.11ax.

Modern 1 ha un display IPS da 14 pollici con tecnologia FHD e risoluzione di 1.920 × 1.080 pixel, con scheda grafica integrata nella CPU. Dalla sua c’è una memoria RAM DDR4-2666 da 32 GB espandibile con un SSD. Supporta solamente lo standard Wi-Fi 802.11ac.

E c’è anche la serie Trident X

Si chiama Trident X ed è la nuova gamma di computer creata da MSI per gli appassionati di videogiochi. La dotazione è tra le migliori sul mercato, a partire dalle schede grafiche Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. I processori sono gli Intel Core serie K, l’ultima generazione del colosso hardware, e l’alimentatore un SFX.

I PC Trident X assicurano prestazioni elevate adatte a chi del gioco ha fatto una professione, necessita di uno streaming sempre affidabile e non può permettersi di perdere l’attimo durante le sessioni di gioco competitivo più impegnative. La nuova gamma di computer targati MSI ha poi il pregio di concentrare la componentistica di alto livello in un case compatto, da soli 10 litri di volume.

La serie Trident X non teme rallentamenti ed è in grado di affrontare i compiti più impegnativi, come il rendering in tempo reale. Qualsiasi computer per il gioco che si rispetti deve essere dotato di un eccellente sistema di raffreddamento e i PC Trident X ovviamente non fanno eccezione, grazie al Silent Storm Cooling che utilizza tre distinti flussi d’aria per dissipare il calore e raffreddare i componenti più critici, offrendo prestazioni di ottimo livello e allungando la vita e l’efficienza della macchina.

Trident X consente il massimo della libertà in fatto di multitasking, perché permette di giocare con i titoli più esosi di risorse e insieme effettuare il live broadcasting per mostrare le performance.