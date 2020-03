Sono i numeri e rivelare come ci sia interesse sul mercato dei notebook. Anche per via di una certa staticità registrata sul fronte tablet, questo segmento hi-tech continua a rivelarsi vivace, soprattutto perché accanto ai tradizionali modelli si registrano forme ibride tra 2-in-1 e convertibili. E allora, quali sono le soluzioni più interessanti in questo mese di marzo 2020., anche alla luce delle ultime presentazioni dei produttori nelle principali fiere di elettronica di consumo?

HP Elite Dragonfly

Esteticamente sembra si abbia a che fare con un modello business, ma in realtà questo modello è congeniale anche per il gaming e la produttività personale. Il notebook HP Elite Dragonfly porta con sé una storage da 256 GB e una RAM da 8 GB e ad assicurare l’autonomia ci pensa una batteria con durata di 12 ore circa a pieno regime. La qualità dei colori dello schermo riesce a conquistare anche i più scettici in merito all’acquisto del notebook come strumento di gioco o lavoro. La risoluzione è gestita da una scheda Intel UHD di ultima generazione che offre una tonalità viva ai vari colori dello schermo.

Dell XPS 13

Il notebook da 13 pollici più compatto al mondo: grazie al display InfinityEdge, Dell è riuscita a inserire un pannello da 13 pollici in un frame da 11 pollici. Questo incredibile schermo è disponibile con risoluzione Full Hd o 4K, in versione touch e non touch. Il nuovo Xps 13 è già sul mercato, in diverse configurazioni, che prevedono processori Intel i5 o i7 di ottava generazione, memoria RAM da 4 a 16 GB e Ssd fino a 1 TB. Promette un’autonomia da record, che sfiora le 20 ore nella versione con display Full Hd.

Acer Chromebook 11

Dotato del sistema operativo Chrome OS, il Chromebook 11 integra un processore dual core Intel Celeron da 2,16 GHz, 4 GB di Ram e memoria interna eMmc da 16 o da 32 GB. Questo Chromebook monta un display Ips da 11,6 pollici con risoluzione da 1.366 x 768 pixel ed è disponibile sia nella versione touch sia in quella non touch. Leggero e compatto (pesa 1,1 kg ed è spesso 18 mm) ha un’autonomia dichiarata di 10 ore. Acer Chromebook 11 è disponibile al prezzo di 319 euro nella versione classica o 379 euro nella versione touch.

Lenovo Miix 630

Sistema operativo Windows 10S, ma architettura ARM per questo detachable. La parte tablet del Miix 630 ha uno schermo da 12,3 pollici con risoluzione 1.920 x 1.280, processore Qualcomm Snapdragon 835, 4 o 8 GB di Ram e 64, 128 o 256 GB di storage. Il Miix 630 è pensato per essere always-on e supporta la connettività Lte grazie a una eSim integrata. In dotazione, oltre alla tastiera, anche la penna.