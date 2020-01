Qual è il valore dell’ecosistema degli smartphone? Come aumentare l’intelligenza di smartphone e droni a un costo ridotto? Quali saranno i robot di domani? In che modo si muoveranno le persone per andare a lavorare? Come leggere un libro nel 2020? Quale ruolo per la televisione tradizionale nell’industria globale? Sono alcuni dei temi affrontati nel rapporto TMT Predictions 2020 a firma Deloitte con cui sono individuati i trend del prossimo anno

Report TMT Predictions 2020 a firma Deloitte

Secondo l’azienda di servizi di consulenza e revisione, i moltiplicatori dello smartphone (hardware, contenuti, servizi) genereranno 459 miliardi di dollari nel 2020 e segneranno una crescita dal 5% al 10% nei prossimi quattro anni. Una nuova generazione di chip edge di intelligenza artificiale sarà inserita direttamente nei device: nel 2020 ne saranno vendute oltre 750 milioni di unità.

Deloitte prevede che le imprese acquisteranno circa un milione di robot nel 2020 e la metà di questi sarà robot per servizi professionali. Con 16 miliardi di dollari di ricavi, questa tipologia di robot registrerà un trend del 30% in più rispetto al 2019- Tra il 2020 e il 2023 saranno vendute oltre 130 milioni di e-bike, ed entro il 2023 ci saranno oltre 300 milioni di bici elettriche in circolazione in tutto il mondo, +50% rispetto al 2019.

E ancora: il 2020 sarà un anno di crescita importante per il mercato globale degli audiolibri e dei podcast: gli audiolibri segneranno un +25% per un totale di 5 miliardi di dollari, quello dei podcast un +30%, per raggiungere oltre 1 miliardo di dollari. Nel 2020, 1.6 miliardi di persone in tutto il mondo guarderanno la TV tradizionale (digitale o analogica). Infine, le antenne TV supporteranno l’industria televisiva globale nell’affrontare il calo del tempo dedicato a questo media.