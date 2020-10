I nuovi iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPad Air possono essere comprati attraverso esperienze personalizzate e disponibili online, al telefono o in store.

Gli interessati possono avviare una chat online con uno Specialist per poi ricevere il dispositivo scelto con una pratica consegna senza contatto, oppure recarsi in un Apple Store per una sessione individuale con un Apple Specialist.

Esperienze virtuali e di persona per comprare iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPad Air

Con le sessioni di shopping, i clienti possono prenotare una sessione individuale con uno Specialist all’Apple Store per ricevere aiuto nella scelta di un nuovo prodotto, di un piano dati o di un’opzione di finanziamento. Lo stesso servizio di consulenza è disponibile anche online: i clienti potranno infatti chattare in qualsiasi momento con uno Specialist.

Le opzioni per la consegna del prodotto acquistato includono il ritiro in store, la consegna entro lo stesso giorno e la consegna express all’ingresso dello store. Per conoscere i servizi offerti dal loro Apple Store, i clienti possono visitare il sito ufficiale la società di Cupertino. Per tutti i prodotti, inclusi iPhone e iPad, è disponibile la consegna senza contatto. Al posto della firma, i corrieri possono richiedere una conferma verbale mantenendo così la distanza di sicurezza.

Benché il lancio di iPhone quest’anno sia diverso dagli anni passati, Apple Retail continua a offrire una serie di servizi. Dopo aver ricevuto un nuovo prodotto Apple, una sessione personale online permette ai clienti di fissare una gratuita con uno specialist per configurare il nuovo dispositivo, scoprirne le funzioni di base o ricevere consigli più avanzati. Con Apple Trade In, chi possiede un iPhone o un iPad può ottenere un credito per l’acquisto di un nuovo prodotto.

Come spiegato da Deirdre O’Brien, Senior Vice President di Retail + People di Apple, “non esiste momento migliore di questo per acquistare un nuovo iPhone, e non esiste posto migliore per farlo di Apple Retail”. La volontà di offrire ai clienti nuove opzioni “per scoprire i nostri prodotti prima di acquistarli, per aiutarli a scegliere il dispositivo più idoneo alle loro esigenze. Possono interagire con noi di persona, al telefono oppure online. L’intero team Retail è pronto a offrire l’eccellente servizio personalizzato che ci si aspetta da Apple”.